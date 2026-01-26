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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

یادواره شهید معماریان و ۶۴ شهید محله بلوار امین قم برگزار می‌شود

یادواره شهید معماریان و ۶۴ شهید محله بلوار امین قم برگزار می‌شود

قم- یادواره شهید «معماریان» و ۶۴ شهید محله بلوار محمد امین قم چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهید محمد معماریان شهید کرامت و ۶۴ شهید محله بلوار محمد امین قم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید محمد سعید آل طه و دیگر شهدای این محله برگزار می‌شود و فرصتی برای تجدید میثاق مردم با آرمان‌های شهدا خواهد بود.

در این آیین، حجت‌الاسلام حاج احمد پناهیان به‌عنوان سخنران اصلی به تبیین جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی و نقش آنان در صیانت از هویت دینی و ملی کشور خواهد پرداخت.

کربلایی محمدجواد احمدی نیز در این مراسم به مرثیه‌سرایی و مدیحه‌سرایی در وصف اهل‌بیت علیهم‌السلام و شهدای والامقام خواهد پرداخت.

از بخش‌های شاخص این یادواره، روایت مادر شهید محمد معماریان و همچنین حضور و سخن خانواده شهید سید محمد سعید آل طه است که به بیان خاطرات و مجاهدت‌های این دو شهید خواهند پرداخت.

این برنامه با مشارکت اهالی محله و نهادهای فرهنگی برگزار می‌شود و هدف آن زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان است.

زمان برگزاری این مراسم روز چهارشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۴ و بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشاء است.

محل برگزاری یادواره مسجد المهدی عجل‌الله در بلوار محمد امین، بعد از کوچه ۱۵ است.

کد مطلب 6732454

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