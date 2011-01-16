علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "با این حرکاتمان در تعیین جوایزی مانند 150 سکه برای مدال آور بازی آسیایی و آن وقت 5 سکه برای پژوهشگر برگزیده کشور نشان می دهیم که تابلوی خوبی را جلوی جوانانمان نمی گذاریم. البته افرادی هم هستند که دقت می کنند و خط مشی سطوح بالای نظام را رصد می کنند. مرور بر سیاستهای کلان و در سطح عالی نظام نشان می دهد که علم و فناوری و پژوهش موتور اصلی کشور و حتی محرک بخشهای دیگر اعم از ورزش، فرهنگ و ... دیده می شود."

وی افزود: "تعداد ملاقاتهایی که پژوهشگران و دانشگاهیان با مسئولان رده بالای نظام دارند خیلی بیشتر از دیدارهای آنها با سایر اقشار است لذا این نشان می دهد که در سطح کلان کشورمان پژوهشگران از توجه ویژه رهبری معظم انقلاب و مسئولان نظام برخوردار هستند اما در سطوح دیگر بعضا مشاهده می کنیم که فلان سازمان که رسالتش پژوهشی است تقدیر از ورزشکاران را 5 برابر تقدیر از پژوهشگران انجام می دهد این خطرناک است."

مشاور معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم با بیان اینکه تعداد پژوهشگران کشور روز به روز در حال افزایش هستند گفت: "پژوهشگران نباید دلسرد شوند. پژوهشگران هم مانند دیگران به حوزه معاش نگاه می کنند و در این دنیای پیچیده نمی توانیم بگوییم هزینه زندگی یک پژوهشگر یکصدم یک ورزشکار است بلکه ممکن است چندین برابر باشد و مشکلات اساسی خود را هم داشته باشد."

علی رشیدی در ترسیم فاصله تسهیلات در اختیار ورزشکاران و پژوهشگران گفت: "یک تیم ورزشی وقتی به اردوهای 10 روزه، 2 هفته ای یا یک ماهه اعزام می شود در بهترین هتل اقامت پیدا می کند، همه کارهایش از قبل هماهنگ است و حتی پرواز هواپیما را معطل نگاه می دارند چون به هر حال فلان آقا دارند دیر به فرودگاه می رسند اما وقتی یک پژوهشگر را نه برای اردو بلکه برای ارائه مقاله در یک کنفرانس بین المللی اعزام می کنیم باید از این فرودگاه به آن فرودگاه برود و در بدترین وضعیت هتلی پیدا کند تا بتواند با جیبش بسازد."