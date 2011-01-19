به گزارش خبرگزاری مهر، برهمین اساس از جمله شرایط برقراری بیمه هنرمندان و نویسندگان میتوان به موارد زیر اشاره کرد: حداکثر سن برای مردان 50 سال تمام و برای زنان 45 سال تمام باشد، چنانچه سن متقاضی بیش از سنین مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حقبیمه قبلی به میزان دوبرابر مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود، همچنین همه افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از اعمال شرط سنی معاف هستند . شرایط و خدمات این نوع بیمه براساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.
ارائه معرفینامه از صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران وزارت ارشاد برای برقراری این نوع بیمه الزامی است.
نرخهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد معادل 14درصد، 16درصد و 20درصد است که حسب مورد بیمهشدگان باتوجه به تعهدات مورد نظر انتخاب مینمایند و صندوق اعتباری معادل 10درصد حداقل حقوق برای حقبیمه و معادل 50درصد حق سرانه درمان را برای افراد معرفی شده کمک و بیمهشدگان براساس دستمزد انتخابی صرفاً سهم خود را پرداخت می کنند.
نظر شما