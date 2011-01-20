برپایی و مشارکت صنایع دستی ایلام در بیش از100 نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: برپایی نمایشگاه صنایع دستی و مشارکت در نمایشگاه‌ها از جمله فعالیتهای امور بازرگانی معاونت صنایع دستی است.



حمید بختیاری در ارائه عملکرد معاونت صنایع دستی استان ایلام در طول برنامه چهارم توسعه گفت: در این مدت در 124 نمایشگاه مصوب ملی و 13 مورد همراه با سایر ارگان‌ها مشارکت داشتیم.



وی افزود: همچنین هشت نمایشگاه مصوب ملی، 24 نمایشگاه مصوب استانی و هفت مورد همراه با سایر ارگان‌ها برگزار شده است که در مجموع تعداد آن به 39 نمایشگاه می‌رسد.



این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد :خطه قهرمان ‌پرور ایلام که قدمتی به بلندای تاریخ کهن ایران و سابقه‌ای درخشان در فرهنگ، هنر و تمدن جهان دارد از دیرباز یکی از مراکز مهم تولید صنایع‌دستی است.



