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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

برپایی و مشارکت صنایع دستی ایلام در بیش از100 نمایشگاه

برپایی و مشارکت صنایع دستی ایلام در بیش از100 نمایشگاه

ایلام - خبرگزاری مهر: معاونت صنایع دستی استان ایلام در طول برنامه چهارم توسعه اقدام به برپایی و مشارکت در 176 نمایشگاه ملی و استانی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: برپایی نمایشگاه صنایع دستی و مشارکت در نمایشگاه‌ها از جمله فعالیتهای امور بازرگانی معاونت صنایع دستی است.

حمید بختیاری در ارائه عملکرد معاونت صنایع دستی استان ایلام در طول برنامه چهارم توسعه گفت: در این مدت در 124 نمایشگاه مصوب ملی و 13 مورد همراه با سایر ارگان‌ها مشارکت داشتیم.

وی افزود: همچنین هشت نمایشگاه مصوب ملی، 24 نمایشگاه مصوب استانی و هفت مورد همراه با سایر ارگان‌ها برگزار شده است که در مجموع تعداد آن به 39 نمایشگاه می‌رسد.

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد :خطه قهرمان ‌پرور ایلام که قدمتی به بلندای تاریخ کهن ایران و سابقه‌ای درخشان در فرهنگ، هنر و تمدن جهان دارد از دیرباز یکی از مراکز مهم تولید صنایع‌دستی است.

 

کد مطلب 1236601

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