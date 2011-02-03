شهرهای گلستان سفیدپوش شدند/ کاهش 8 درجه ای دما

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بارش برف از صبح پنجشنبه در مناطق مختلف گلستان از جمله گرگان شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

برودت هوا موجب کاهش دمای بین هشت تا 10 درجه ای در مناطق مختلف گلستان شده است.

براساس اعلام هواشناسی گلستان، بیشترین میزان بارندگی در روز گذشته در مراوه تپه به میزان 10 میلی متر گزارش شده است.

ایستگاههای هواشناسی مراوه تپه، فرودگاه گرگان، کلاله، گنبد، بندرترکمن و علی آباد باشهای برف و باران را در این مناطق گزارش کرده اند.

همچنین براساس پیش بینی این اداره کل، دمای هوای امروز گرگان، نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با بارندگی متناوب، ریزش برف، وزش باد و در پاره ای نقاط مه آلود بتریج کاهش ابر و پدیده است.



گلستان 25 شهر و هزار روستا دارد.