وزیران خارجه آلمان و ایتالیا انتخاب صالحی را تبریک گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی، انتصاب وی به سمت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تهنیت گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

در این گفتگو دو طرف درباره روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند.

فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا نیز در تماس تلفنی با صالحی، با تبریک انتصاب وی به سمت وزیر امور خارجه ، برای وی آرزوی موفقیت کرد.

در گفتگوی تلفنی فراتینی با وزیر امور خارجه مهمترین موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی از جمله همکاری دو کشور در خصوص افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

