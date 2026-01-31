برگزاری مجمع عمومی فدراسیون تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تنیس روی میز به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۳ از ساعت ۹:۱۵ امروز(شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴) به ریاست محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها، حمید علی صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، فرهادی زاد نماینده کمیته ملی المپیک ،مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون ، علی حدادگر دبیرکل و دبیر مجمع و سایر اعضا به میزبانی سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار و رؤسای هیئتهای استانی و نمایندگان کمیسیونها به صورت آنلاین در ارتباط بودند.
در ابتدای مجمع مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، گزارشی از موفقیت های تنیس روی میز در سال ۱۴۰۳ ارائه کردند.
۶۶ مسابقه داخلی به میزبانی ۱۶ استان در سال ۱۴۰۳ از دیگر مواردی بود که رئیس فدراسیون به اعضای مجمع ارائه نمود. در ادامه، حسابرس مستقل به ارائه گزارش مالی فدراسیون در سال مالی منتهی به سال ١٤٠٣ پرداخت.
حسابرس مستقل در توضیحات خود، صورت های مالی یاد شده در سال ١٤٠٣ برای سال مالی منتهی به اسفندماه سال ١٤٠٣ را به نحو منصفانه بیان کرد و به تأیید اعضای مجمع رسید.
پس از گزارش حسابرس مستقل، احسان اله اشفیعی خزانه دار فدراسیون ، گزارشی از عملکرد مالی فدراسیون در سال منتهی به اسفندماه ١٤٠٣ ارائه کرد که پس از رأی گیری به تأیید و تصویب اعضای مجمع رسید.
پس از صحبت های خزانه دار فدراسیون، خلج، بازرس فدراسیون گزارشی را به اعضای مجمع ارائه کردند و پس از رأی گیری از اعضا، مورد تأیید واقع شد.
پس از ارائه گزارش حسابرس مستقل، خزانه دار و بازرس فدراسیون، سایر اعضای مجمع، نکاتی را به رئیس مجمع و اعضای مجمع ارائه نمودند که مورد استقبال و تایید رئیس مجمع قرار گرفت.
در پایان این مجمع، محمد شروین اسبقیان رئیس مجمع، ضمن قدردانی از اعضای حاضر، چهلوهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در ادامه، با اشاره به برنامههای این وزارتخانه در دهه مبارک فجر، از حضور پررنگ جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد.
اسبقیان در خصوص رشته تنیس روی میز اظهار داشت: گزارشهای ارائهشده نشاندهنده روندی رو به رشد و مثبت در فدراسیون است و حضور استعدادهای شاخص و نابغه در این رشته طی سالهای اخیر، بیانگر عملکرد مطلوب فدراسیون در حوزه استعدادیابی است.
وی با اشاره به عملکرد فرهنگی فدراسیون تنیس روی میز، این حوزه را بسیار موفق ارزیابی کرد و افزود: حضور مستمر ورزشکاران در مسابقات از اهمیت بالایی برخوردار است و ملیپوشان باید بهصورت کامل مورد حمایت مسئولان ورزش کشور قرار گیرند. همچنین برترین ورزشکاران لازم است از سوی فدراسیون یا حامیان مالی مورد حمایت قرار گرفته و به رقابتهای مختلف اعزام شوند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نقش خیرین ورزشیار در فدراسیون تنیس روی میز، حمایت از ورزشکاران و هموارسازی مسیر پیشرفت آنان را از وظایف فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان دانست.
اسبقیان در ادامه به مدالهای تاریخی تنیس روی میز در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و این نتایج را قابل توجه دانست و افزود: با برنامهریزی هدفمند، برگزاری مسابقات متنوع و کلاسهای بینالمللی، روند رو به رشد فدراسیون بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در پایان، اسبقیان ضمن تقدیر و تشکر از رئیس فدراسیون، به این نکته اشاره کرد که هیچیک از هیئتهای استانی بهصورت سرپرستی اداره نمیشوند که این موضوع در نوع خود قابل توجه و کمنظیر است. همچنین تأکید شد هیئتهای استانی نسبت به ارائه گزارشهای حسابرسی اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس مجمع در پایان این نشست، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تنیس روی میز را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود با توجه به انتظارات ایجادشده از ملیپوشان، روند موفقیتها تداوم داشته باشد و نمایندگان کشورمان بهویژه در رقابتهای پیشرو و مسابقات ناگویا ژاپن، حضوری درخشان داشته باشند.
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