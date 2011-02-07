اسامی 48 تعاونی اعتبار فاقد مجوز کشور/ برخورد با اخلال در نظام پولی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اسامی 48 تعاونی اعتبار فاقد مجوز را اعلام کرد. طبق صورتجلسه ستاد عالی ساماندهی موسسات پولی غیربانکی که با حضور مسئولان امنیتی، قضائی و وزارت تعاون در تاریخ 11 بهمن ماه جاری در بانک مرکزی تشکیل شد، تعاونیهای آزاد مندرج در فهرست زیر فاقد مجوز بوده و فعالیت آنها ممنوع است.
همچنین طی نامه ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته شد از انجام تغییرات ثبتی این موسسات اجتناب شود. بدیهی است کسانی که با مجوز ابطال شده این موسسات اقدام به فعالیت کنند به عنوان اخلال درنظام پولی کشور تحت پیگرد قرار میگیرند.
در گزارش بانک مرکزی، تعاونیهای زیر به عنوان تعاونیهای اعتبار آزاد غیرفعال (راکد) اعلام شده اند:
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1
|آذربایجان شرقی
|یاران بدر
|2
|آذربایجان شرقی
|اشراق نور تبریز
|3
|آذربایجان شرقی
|تیلی های تبریز
|4
|آذربایجان غربی
|اعتبار نرگس باور ارومیه
|5
|آذربایجان غربی
|کامیون داران خود راننده ارومیه
|6
|اردبیل
|دهستان ننه کران
|7
|اردبیل
|اصناف خلخال
|8
|اردبیل
|بانوان خلخال
|9
|اردبیل
|بانوان بیله سوار
|10
|اردبیل
|تاکسیداران اردبیل
|11
|اردبیل
|اتوبوس داران بین شهری
|12
|بوشهر
|اعتبار روستای چاووشی
|13
|خراسان رضوی
|حکمت
|14
|خراسان رضوی
|پیوند
|15
|خراسان رضوی
|صنوف سبزوار
|16
|خراسان رضوی
|قاریان قرآن امام حسن عسگری
|17
|خراسان رضوی
|بسیجیان پایگاه شهید علویان
|18
|خراسان رضوی
|تاکسیرانی مشهد
|19
|خراسان رضوی
|صنف اغذیه فروشان مشهد
|20
|خراسان رضوی
|نابینایان فتح خراسان
|21
|خراسان رضوی
|صنایع عایق های رطوبتی حیان بام
|22
|خراسان رضوی
|ساحل بیهق (گلبانگ توس)
|23
|خراسان رضوی
|بانک زائر خراسان
|24
|خراسان رضوی
|جانباز
|25
|زنجان
|تاکسیرانی زنجان
|26
|زنجان
|همراه زنجان
|27
|زنجان
|امام علی (ع) زنجان
|28
|زنجان
|بانوان شاغل ابهر
|29
|زنجان
|بانوان کوثر سبز خدابنده
|30
|کهکیلویه و بویر احمد
|پزشکان گچساران
|31
|کرمان
|تدبیر فرزانگان
|32
|کردستان
|مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور
|33
|کردستان
|1077 مدارس غیرانتفاعی
|34
|کردستان
|814 اعتبار بانوان سنندج
|35
|گلستان
|اعتصام گنبد
|36
|گلستان
|فرهنگ و اعتماد سبز
|37
|گلستان
|توفیق
|38
|گلستان
|مهبد ترکمن
|39
|گلستان
|توکل
|40
|گلستان
|نسیم شمال
|41
|گیلان
|محسنین آستانه اشرفیه
|42
|گیلان
|امیرالمومنین آستان اشرفیه
|43
|مازندران
|اعتبار خود راننده
|44
|مازندران
|کسبه پاساژ ملت چالوس
|45
|مازندران
|صنوف بازاریان پارسیان
|46
|مرکزی
|امام سجاد ساوه
|47
|مرکزی
|امامزاده یونس ساوه
|48
|مرکزی
|سالار شهیدان حسین بن علی ساوه
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