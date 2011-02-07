اسامی 48 تعاونی اعتبار فاقد مجوز کشور/ برخورد با اخلال در نظام پولی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اسامی 48 تعاونی اعتبار فاقد مجوز را اعلام کرد. طبق صورتجلسه ستاد عالی ساماندهی موسسات پولی غیربانکی که با حضور مسئولان امنیتی، قضائی و وزارت تعاون در تاریخ 11 بهمن ماه جاری در بانک مرکزی تشکیل شد، تعاونیهای آزاد مندرج در فهرست زیر فاقد مجوز بوده و فعالیت آنها ممنوع است.

همچنین طی نامه ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته شد از انجام تغییرات ثبتی این موسسات اجتناب شود. بدیهی است کسانی که با مجوز ابطال شده این موسسات اقدام به فعالیت کنند به عنوان اخلال درنظام پولی کشور تحت پیگرد قرار می‌گیرند.



در گزارش بانک مرکزی، تعاونیهای زیر به عنوان تعاونیهای اعتبار آزاد غیرفعال (راکد) اعلام شده اند: