به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه کمیته جوانان و دانشجویان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به این شرح است:

در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شاهد به ثمر نشستن درخت اندیشه های انقلاب اسلامی مردم ایران، در سرتاسر ملت های منطقه هستیم. امروز موجی از بیداری اسلامی، با تاسی از حرکت شگرف مردم ایران که نهال آن بدست توانای امام خمینی (ره) در بهمن ماه سال 57 کاشته شده بود ایجاد شده است و مستضعفان و محرومان در کشورهای مختلف عربی و شمال آفریقا در حال بازپس گیری کشورهایشان از چنگال سلطه حکومت های استکباری و دست نشانده غرب هستند.

حکومت هایی که با اطاعت محض از اربابان آمریکایی و صهیونیستی خود طعم ذلت را به کام مردم خود چشانده اند و برای خود چیزی جز ننگ در تاریخ باقی نگذاشتند. نمونه بارز این حکومت ها، رژیم فرعونی مصر بود که حاکم آن سال ها با تصور اینکه با نوکری و رابطه با قدرت های استکباری می تواند بقای خود را تضمین کند بر مسند قدرت تکیه زده بود. وی با سیاست های غیر اسلامی خود در این فکر بود که می تواند تا هر وقت که بخواهد در قدرت باقی بماند. اما اکنون، به یمن بیدار شدن برادران دینی مان در مصر و حرکت خودجوش آنها، شاهد آن هستیم که حسنی نامبارک مصری در حال دست و پا زدن در گرداب نابودی و نیستی قرار دارد و اربابان صهیونیستی اش نیز توانایی نگه داشتن وی در مسند قدرت را ندارند.

ما جوانان و دانشجویان عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به عنوان رهروان راه امام روح الله ذکر نکات زیر را درخصوص وقایع اخیر داخلی و خارجی لازم می دانیم:

1)آن چیز که امروز در مصر، تونس و سایر کشورهای منطقه جاری است، برخلاف تبلیغات رسانه های غرب، به وضوح موج بیداری اسلامی و اسلام خواهی است و نشان می دهد که استعمارگران غرب در ترویج اهداف ایران هراسانه خود در میان مردم منطقه و همچنین ترویج اسلام هراسی در بین مردم جهان ناکام مانده اند.

2)اسلام، دینی الهی و انسان ساز است. دینی که برای همه شئون زندگی مردم، دستورالعملی الهی دارد. امام حسین (ع) به عنوان برجسته ترین شخصیت انقلابی تاریخ با شعار انما الحیوه عقیده و الجهاد به همه آزادیخواهان جهان نشان داد که باید در راستای عقیده در برابر ظلم ایستاد و ظالمان را سرنگون کرد. توصیه ما به جوانان سایر ملت های اسلامی این است که تا سرنگونی تمام مستکبران و ظالمان از پای ننشینند.

3)نکته ای دیگر که در این میان حائز اهمیت است، حضور پرشور جوانان و دانشجویان به عنوان هسته مرکزی حرکتهای مردمی منطقه است. جوانان مسلمان مصر و تونس نشان دادند که دارای بصیرت انقلابی هستند و شرایط کشور خود را به خوبی درک کرده اند و بدانند که با خودباوری می توانند به اهداف مقدس خود دست یابند.

4)انقلاب اسلامی ایران به عنوان تنها انقلاب الهی در تاریخ بشر که با شعار "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" به پیروزی رسید، امروز به الگویی برای همه آزادیخواهان جهان و به امیدی برای ملت های به استضعاف کشیده شده عربی- اسلامی تبدیل شده است. این در حالی است که متاسفانه در شرایط حساس اخیر، بزرگان نظام سرگرم جاروجنجال رسانه ای حول مسائل قابل حل داخلی هستند که این عدم انسجام داخلی، باعث تضعیف نقش کشورمان در تحولات منطقه می شود. در این موقعیت حساس جهان اسلام که ایران می تواند نقش محوری را در این تحولات بازی کند، توصیه ما به سیاسیون و علی الخصوص سران قوا این است که حول قانون اساسی و رهبری نظام، اختلافات خود را کنار گذاشته و از ایجاد تفرقه پرهیز کنند.