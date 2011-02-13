تمام " ژنرال حاکمان" مصر/ زوج رویایی مبارک - طنطاوی!

در نهایت شب گذشته بود که "عمر سلیمان" معاون مبارک از برکناری رئیس جمهور 30 سال اخیر در مصر خبر داد و در اظهاراتی که کاملا خشم و نگرانی در آن موج می زد اختیارات امور مملکتی را به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار کرد.

این هرگز آن تصمیمی نبود که مبارک و سلیمان گرفته بودند، آنان رویایی دیگر در سر می پروراندند. اما تحلیلها بر این مبنا قرار دارد که تظاهرات مردم و محاصره اصلی ترین مقرهای حکومتی، ارتش مصر را وادار کرده است که به رژیم مبارک دستور کناره گیری فوری از قدرت را بدهد.

بر این اساس، در چهره عمر سلیمان در زمان قرائت بیانیه اخیر (برکناری مبارک) کاملا مشخص بود که وی هرگز با میل خود دست به این اقدام نزده است. در واقع عمر سلیمان مامور به کاری شده بود که سالها رژیم مبارک از وقوع آن فرار می کرد. اینها لحظات تاریخی بودند که در خاطره مردم جهان و به ویژه مصر قرنها ثبت خواهد شد.

شب گذشته اعلام شد که "شورای عالی نیروهای مسلح" پس از سقوط مبارک که متشکل از نظامیان بلندپایه مصر است اداره امور مملکتی در مصر را برعهده گرفته، در اینجا در نظر داریم نگاهی به اعضای این شورا و برخی جزئیات از فعالیتهای آنها در گذشته داشته باشیم.

ژنرال طنطاوی

طنطاوی وزیر دفاع 76 ساله مصر است که پس از برکناری مبارک ریاست شورای عالی نیروهای مسلح را برعهده گرفته و از وی هم اکنون به عنوان جانشین مبارک یاد می کنند.

وی روز گذشته پس از برکناری مبارک به جمع مردم رفت و در جشن شادی آنان مشارکت کرد. طنطاوی در اکتبر 1935 به دنیا آمد و در سال 1956 به نیروهای مسلح پیوست. وی در این سالها پس از نشان دادن لیاقت بالاترین نشان شجاعت ارتش مصر را دریافت کرد.

وی در سال 1975 به عنوان وابسته نظامی مصر در پاکستان و سپس افغانستان حضور داشته است.

طنطاوی درجه ارتشبدی داشته و از سال 2005 وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر است. وی در سه جنگ سالهای 1956، 1967 و 1973 علیه رژیم اسرائیل مشارکت داشته است.

سپهبد سامی عنان

"سامی عنان" 63 ساله هم اکنون فرمانده ستاد مشترک ارتش مصر است. وی در جنگ 1973 مصر با رژیم صهیونیستی مشارکت داشت. وی فرماندهی یگان موشکی ارتش مصر را در سال 1981 عهده دار شد.

این نظامی با تجربه مصری در جنگ فرسایشی مصر با اسرائیل نیز که به پیروزی مصر در سال 1973 منجر شد حضور داشت.

عنان دوره های آموزش هوایی را در روسیه گذرانده است و از سال 2001 تا 2005 فرمانده نیروی هوایی ارتش مصر بود.

سپهبد محمود حافظ

"رضا محمود حافظ" سال 55 ساله است و هم اکنون فرمانده نیروی هوایی مصر است و سپهبد حافظ در سال 1972 از دانشکده هوایی فارغ التحصیل شد و در جنگ 1973 با اسرائیل حضور داشت.

حافظ نیز برخی از آموزشهای ویژه هوایی را در آمریکا گذارند و از سال 2008 تا کنون فرمانده نیروی هوایی شده است. نیروی هوایی مصر با داشتن 569 فروند جنگنده و 149 فروند بالگرد بزرگترین حجم تسلیحات دفاع هوایی را در خاورمیانه و آفریقا دارد.

نیروی هوایی مصر 17 پادگان اصلی دارد و چهارمین استفاده کننده از جنگنده های اف 16 آمریکا در جهان است.

سپهبد عبدالعزیز سیف الدین

این ژنرال 52 ساله از سال 2005 تا 2008 فرماندهی نیروی هوایی مصر را بر عهده داشته است. سپهبد سیف الدین در جنگ فرسایشی و جنگ سال 1973 با اسرائیل مشارکت داشت.

از مناصب وی می توان به فرماندهی یگان موشکی ارتش در سال 1988 و فرماندهی یگان دفاع هوایی در سال 1995 اشاره کرد.

سپهبد محمد حسین ممیش

وی از سال 2007 تا کنون فرماندهی نیروی دریایی مصر را عهده دار است. البته نیروی دریایی مصر کوچک ترین بخش ارتش مصر محسوب می شود و تنها مسئولیت حفاظت از نوار ساحلی این کشور را بر عهده دارد.

نوار ساحلی مصر 2000 کیلومتر طول دارد که از دریای مدیترانه تا دریای سرخ امتداد دارد. البته نیروی دریایی مصر ماموریت حفاظت از کانال سوئز از مهمترین تنگه های تجاری جهان را هم بر عهده دارد.

البته نظامیانی که در بالا به آنها اشاره شد اعضای ارشد شورای عالی نیروهای مسلح مصر هستند و این شورا اعضای دیگری هم دارد که مراتب دارای درجه و تجربیات کمتری هستند.

گمانه زنیها؛ شاید طنطاوی رئیس جمهور شود

پس از انتخاب ارتشبد طنطاوی به عنوان رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر، پشتوانه نظامی و تجربیات متعددش باعث شد گمانه زنیها درباره اینکه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند بالا رفت.

اما تحلیلگران معتقدند این ژنرال کارکشته تنها از حمایت نظامیان دون پایه ارتش مصر بهره مند است و در میان مقامات بلندپایه جایگاهی ندارد. البته این گمانه زنیها درباره احتمال حضور طنطاوی در انتخابات ریاست جمهوری زمانی تقویت می شود که بدانیم وی روز گذشته پس از برکناری مبارک در جمع مردم مصر در قاهره حاضر شد و خود را در شادی آنان شریک نشان داد.

بر این اساس، تظاهرات کنندگان مصری برای وی غریو شادی سر دادند و طنطاوی نیز در پاسخ برای آنها دست تکان داد. این ژنرال پس از برکناری مبارک بالاترین مقام را در مصر عهده دار شده است.

نکته ای درباره طنطاوی در ویکی لیکس؛ او با تغییر مخالف است

اخیرا در اسناد ویکی لیکس نیز که به سال 2008 (زمان وزارت طنطاوی بازمی گردد) به این مسئله اشاره شده بود که طنطاوی ژنرالی متین و خوش برخورد بوده، اما در عین کهنسال و مقاوم در برابر تغییرات است.

بر اساس این اسناد حسنی مبارک و طنطاوی بر ثبات رژیم و حفظ شرایط کنونی مصر (در سال 2008) تا آخرین روز حضور خود تاکید دارند.

ویکی لیکس در ادامه با اشاره به شخصیت و تفکرات مبارک و طنطاوی بر این مسئله تاکید می ورزد که این دو ظرفیت اتخاذ تصمیماتی متفاوت و غیر منتظره را ندارند.