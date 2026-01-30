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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

سخنگوی وزارت کشور عراق: هیچ شکاف یا منطقه خطری در مرز با سوریه نیست

سخنگوی وزارت کشور عراق: هیچ شکاف یا منطقه خطری در مرز با سوریه نیست

سرتیپ عباس البهادلی سخنگوی وزارت کشور عراق گفت: فرماندهی مرزبانی از آمادگی بالایی در مرز سوریه برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، وزارت کشور عراق امروز جمعه اعلام کرد که ۷ لایه مانع امنیتی در مرزهای عراق و سوریه ایجاد شده است که شامل پهپادهای بال ثابت نیز می‌شود.

وی تاکید کرد: هیچ شکاف یا منطقه خطری در مرزها وجود ندارد.

سرتیپ عباس البهادلی سخنگوی وزارت کشور عراق گفت: فرماندهی مرزبانی از آمادگی بالایی در مرز سوریه برخوردار است.

وی اعلام کرد: وزارت کشور عراق ۳ سال پیش و قبل از تحولات کنونی برنامه ‌ای پیشگیرانه برای تأمین امنیت مرزها تدوین کرده است که شامل حفر خندق‌ها، ایجاد خاکریزها، موانع چهارگانه، سیم خاردار، برج‌های بتنی و دیوارهای سیمانی و همچنین استفاده از پهپادهای حرارتی و لیزری بال ثابت می‌شود.

البهادلی تصریح کرد: استقرار امنیتی در مرزها بر سه محور است: اول تحت فرماندهی نیروهای مرزی، دوم ارتش عراق و سوم نیروهای حشد شعبی. اقدامات امنیتی برای جلوگیری از هر گونه نقض امنیتی روی ۳ محور اصلی متمرکز است: اول منابع انسانی با ۳ خط دفاعی، دوم تلاش مهندسی شامل حصارکشی، موانع و خندق‌ها و سوم استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته شامل حسگرهای حرکتی، دوربین‌های نظارتی و رصد لیزری که شب و روز فعال هستند و تصاویر را به مرکز فرماندهی ملی و مراکز کنترل و عملیات فرماندهی نیروهای مرزی منتقل می‌کنند. همچنین پهپادهای الکترونیکی بال ثابت هر حرکت را زیر نظر دارند.

کد مطلب 6735216

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