به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«غرب تروریسم را«تعریف» نمی کند، «مصرف» می کند: وقتی همکاری در کشتار مردم غزه، به حکومت رساندن تروریستها و طراحی ناامنی در کشورها «سیاست» است و مقابله سپاه پاسداران با داعش، «تروریسم»، یعنی مفهوم تروریسم در ادبیات آمریکا و اروپا استحاله شده؛ اقدامات مقابلهای، فوری خواهد بود.»
«کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه اعلام کرد وزرای خارجه اتحادیه اروپا با قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست «گروههای تروریستی» موافقت کردهاند.
این اقدام خلاف رویههای حقوقی در اتحادیه اروپا و صرفا به بهانههای سیاسی انجام شده است. طبق مقررات اتحادیه اروپا، این بلوک نمیتواند سازمانی را بدون حکم دادگاه یک کشور عضو بهعنوان نهاد تروریستی معرفی کند.
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