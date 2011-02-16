استانهای شمالی نیازمند صنایع نوین فرآوری تولیدات دریایی

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به وجود دریای خزر و پتانسیل های موجود در بخش شیلات زمینه فراوانی برای اشتغال در این بخش وجود دارد.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر توجه به امر آبزی پروری همواره مورد تأکید مسئولان قرار داشته و در سفرهای هیئت دولت به استان گیلان مصوبات خوبی در این زمینه به تصویب رسیده است.

استاندار گیلان در ادامه با بیان اینکه صید و صیادی در آب های دریای خزر سابقه ای طولانی دارد، اظهار داشت: پرورش انواع آبزیان و صید آنها و همچنین فرآوری بهداشتی محصولات دریایی و بازاریابی محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی، علاوه بر اشتغالزایی موجب رونق اقتصادی نیز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص صنایع فرآوری تولیدات دریایی فعالیت های خوبی صورت گرفته و این بخش از صنعت شیلات با داشتن ارزش افزوده زمینه های مستعدی برای صادرات فرآورده ها به بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار را به همراه دارد.

قهرمانی چابک تصریح کرد: با استفاده از سیستم های فرآوری نوین می توان محصولات دریایی را 150 نوع غذای دریایی تبدیل کرد که تولید این محصولات با همکاری و حضور صاحبان صنایع بخش خصوصی با توجه به درآمدزایی بالا بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

وی اظهار داشت: توسعه آبزی پروری در استان با بهره گیری از روش پرورش ماهی در قفس می تواند از 20 تا 80 هزار شغل در گیلان ایجاد کند.

احداث آزاد راه دریایی آستارا - گرگان از پیشروی آب دریای خزر جلوگیری می کند

استاندار گیلان همچنین با اشاره به احداث آزاد راه دریایی آستارا - گرگان گفت: این آزاد راه با توجه به محدودیت زمین و ضرورت حفظ جنگل ها و حفظ محیط زیست به طول هزار کیلومتر با روش ژئوسنتتیک و ژئوتیوپ در فاصله 150 متری از ساحل دریا ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: ایجاد این آزاد راه دریایی علاوه برکاهش مشکلات ترافیکی بعنوان دیواری خواهد بود که از پیشروی آب دریای خزر جلوگیری بعمل می آورد.

قهرمانی چابک افزود: با ایجاد آزاد راه در ساحل دریا می توان با احداث استخرهای پرورش ماهی با پمپاژ آب دریا در محیطی طبیعی به تکثیر ماهیان گوناگون بویژه ماهیان خاویاری پرداخت که این امر موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی نیز می شود.

وی همچنین با اشاره به توسعه بندر 70 هکتاری موجود، بیان داشت: در حال حاضر باتوجه به محدودیت زمین 40 هکتار از زمین های دریا در حال استحصال است که تاکنون 15 هکتار محقق شده و با اتمام این اقدام بندر انزلی به 110 هکتار توسعه می یابد و ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه این بندر از پنج میلیون تن در سال 87 اکنون به 9 میلیون تن رسیده که این رقم در آینده نزدیک به 11 میلیون تن افزایش می یابد تا بندر انزلی بعنوان بزرگترین بندر منطقه آسیای میانه و قفقاز مطرح باشد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت دولت به استان گیلان و اتخاذ تصمیمات ارزشمند برای توسعه روز افزون استان اظهارداشت: برگزاری کار گروه کشاورزی، اشتغال و گردشگری در استان گیلان و تفویض اختیارات ماده 138 و 127 قانون اساسی به این کارگروه ها که با حضور معاون اول ریاست جمهور و تعدادی از وزرا و با عضویت استاندار گیلان می تواند بسیاری از خواسته های استان را تحقق بخشد زیرا تمامی تصمیمات گرفته شده در این کارگروه ها به منزله تصمیم هیئت دولت خواهد بود و قابلیت اجرا دارد.

وی در ادامه تأکید کرد: با شناسایی نقاط ضعف وقوت بخش شیلات و توسعه صنایع فرآوری محصولات دریایی و همچنین حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی زمینه توسعه این صنعت در استان مهیا شود.