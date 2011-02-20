راهیان نور پیام آوران کربلای ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی عصر یکشنبه در جمع کاروان راهیان نور استان جهت عزیمت به مناطق جنگی گفت: عزیمت به میعادگاه شهداء سبب کسب توشه معنوی می شود که برای زندگی عزتمندانه دنیوی و سعادت اخروی، توشه ای بس گرانبهاست.

وی افزود: شهدای گرانقدر با تشخیص درست و به موقع مسئولیت خطیر خویش در لبیک به ندای امام (ره) و نثار کردن جان عزیزشان در راه حراست و پاسداری از اسلام ناب محمدی (ص) ماندگار و جاودان شدند.



جمشیدی ادامه داد: امروز ما پاسدار چنین میراث ارزشمندی هستیم که مسئولیت ما را در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در این برهه بسیار سنگین تر می کند و تلاش و همتی مضاعف می طلبد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان اظهار داشت: قدمگاه شهداء معراج صالحان بوده و عزیمت به قدمگاه شهداء هشت سال دفاع مقدس به نیتی پاک و خالص نیاز دارد.

جمشیدی پشتیبانی از ولایت فقیه را بزرگترین پیام مورد تاکید شهدا یاد کرد و بر شناخت، تبلیغ و ترویج آن تاکید ورزید.



وی خطاب به کاروان راهیان نور بیان داشت: ای جوانان عزیز بسوی سرزمین های نور بشتابید و با نورانیت اکتسابی خود، دنیای جوانان را روشن و وجدان های انسانی را بیدار کنید.