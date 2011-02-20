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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

راهیان نور پیام آوران کربلای ایران هستند

راهیان نور پیام آوران کربلای ایران هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی گلستان از راهیان نور به پیام آوران کربلای ایران یاد کرد و گفت: شما باید منادی بصیرت شهداء برای نسل جوان باشید و پیام های مغفول مانده شهدای عزیز را به گوش آنان برسانید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی عصر یکشنبه در جمع کاروان راهیان نور استان جهت عزیمت به مناطق جنگی گفت: عزیمت به میعادگاه شهداء سبب کسب توشه معنوی می شود که برای زندگی عزتمندانه دنیوی و سعادت اخروی، توشه ای بس گرانبهاست.

وی افزود: شهدای گرانقدر با تشخیص درست و به موقع مسئولیت خطیر خویش در لبیک به ندای امام (ره) و نثار کردن جان عزیزشان در راه حراست و پاسداری از اسلام ناب محمدی (ص) ماندگار و جاودان شدند.

جمشیدی ادامه داد: امروز ما پاسدار چنین میراث ارزشمندی هستیم که مسئولیت ما را در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در این برهه بسیار سنگین تر می کند و تلاش و همتی  مضاعف می طلبد.
 
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان اظهار داشت: قدمگاه شهداء معراج صالحان بوده و عزیمت به قدمگاه شهداء هشت سال دفاع مقدس به نیتی پاک و خالص نیاز دارد.
 
جمشیدی پشتیبانی از ولایت فقیه را بزرگترین پیام مورد تاکید شهدا یاد کرد و بر شناخت، تبلیغ و ترویج آن تاکید ورزید.
 
وی خطاب به کاروان راهیان نور بیان داشت: ای جوانان عزیز بسوی سرزمین های نور بشتابید و با نورانیت اکتسابی خود، دنیای جوانان را روشن و وجدان های انسانی را بیدار کنید. 
کد مطلب 1258061

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