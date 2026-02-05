۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

مذاکره باید برای یافتن راه حل و متضمن احترام متقابل باشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مذاکره باید برای یافتن راه حل و متضمن احترام متقابل باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل در حاشیه مراسم تجدید میثاق اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در حر مطهر امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه آماده مذاکره بوده است، افزود: هیچ وقت ما میز مذاکره را ترک نکردیم اما مذاکره باید بر اساس ضوابط عقلانی باشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مذاکره باید برای یافتن راه حل و متضمن احترام متقابل باشد،‌ تصریح کرد: مذاکره ای که یک نفر بنشیند و یک نفر دستور دهد،‌ مذاکره ای نیست که جمهوری اسلامی بخواهد. بر چنین اساسی امیدواریم مذاکره صورت گیرد و به نتیجه برسد.

کد مطلب 6740341
نفیسه عبدالهی

