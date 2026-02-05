اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۱۷۱۳۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۱ مورخ ۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱، شماره ۶۷۴۴۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۴ مورخ ۱۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴، شماره ۱۱۴۳۰۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۴ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ و شماره ۲۵۷۷۳۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۳ مورخ ۲۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۳ موارد زیر، برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد؛

۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تأمین ارز به منظور واردات خدمت و کالا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- خدمت (بخش خدماتی موضوع قسمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی) از خارج از کشور به سرزمین اصلی از محل منابع ارزی واردکننده (سپرده خود)، منابع ارزی دیگران (سپرده دیگران)، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و از محل منابع بانک مرکزی، ضمن انجام ثبت‌خدمت (بابت بخش خدماتی) نزد بانک عامل با تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط شامل وزیر، معاون علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور (در ارتباط با موارد مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان)، وزیر کشور (در ارتباط با موارد مرتبط با شهرداری‌ها) و اخذ تأییدیه پیوست از دستگاه ذی‌ربط با تأیید بالاترین مقام به شرح مذکور و ارسال آن به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک (بابت بخش خدماتی مشمول اخذ مجوز از این بانک) امکان‌پذیر است.

تبصره: به منظور تأمین ارز از سایر محل‌های تأمین ارز به استثنای مرکز مبادله ارز و طلای ایران و منابع بانک مرکزی انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل و اخذ تأییدیه پیوست با تأیید معاون وزیر نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تأمین ارز به منظور واردات خدمت و کالا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- خدمت (بخش خدماتی موضوع قسمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی) از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاً از محل منابع ارزی واردکننده (سپرده خود) و یا منابع ارزی دیگران (سپرده دیگران) ضمن انجام ثبت‌خدمت (بابت بخش خدماتی) نزد بانک عامل با تأیید دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ تأییدیه پیوست با تأیید دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و ارسال آن به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک (بابت بخش خدماتی مشمول اخذ مجوز از این بانک) امکان‌پذیر می‌باشد.

۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تأمین ارز از محل تسهیلات ارزی به منظور واردات کالا ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-خدمت (بخش خدماتی موضوع قسمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی) صرفاً به صورت «کالا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- خدمت» در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی ضمن انجام ثبت‌خدمت (بابت بخش خدماتی) نزد بانک عامل با تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط شامل وزیر، معاون علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور (در ارتباط با موارد مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان)، وزیر کشور (در ارتباط با موارد مرتبط با شهرداری‌ها)، تأیید دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی (در رابطه با شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) با اخذ تأییدیه پیوست از دستگاه ذی‌ربط با تأیید بالاترین مقام به شرح مذکور و ارسال آن به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک (بابت بخش خدماتی مشمول اخذ مجوز از این بانک) امکان‌پذیر می‌باشد.

۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورت انجام ثبت‌خدمت نزد بانک عامل مسئولیت رعایت الزامات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ممانعت از تأمین ارز مجدد برای واردکنندگان (در صورت انعقاد قراردادهای ارزی در چهارچوب قوانین با پیمان‌کاران اولیه و حتی انعقاد قرارداد ریالی با پیمان‌کاران بعدی) با مقام تأییدکننده دستگاه ذی‌ربط خواهد بود.

۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تأمین ارز جهت واردات مواد اولیه و کالا (از طریق ثبت سفارش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ ثبت آماری) و خدمات ضروری سالانه توسط شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت‌های فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- صنعتی و ویژه اقتصادی (موضوع تبصره (۱) ذیل بند (۱) از ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۶۲۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت ۶۰۰۷۰ﻫ مورخ ۱۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران)) با رعایت بندهای ذیل، از محل ارز حاصل صادرات نیز امکان‌پذیر می‌باشد؛

۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انجام ثبت خدمت و ارسال تأییدیه پیوست به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک با تأیید وزیر یا معاون وزیر در وزارت نفت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) بابت تأمین ارز خدمات موضوع قسمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی.

۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انجام ثبت خدمت با تأیید وزیر یا معاون وزیر در وزارت نفت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) بابت تأمین ارز خدمات موضوع بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (فارغ از سقف مندرج در مجموعه مذکور بابت حواله‌ارزی جهت پرداخت کرایه حمل) با رعایت سایر الزامات مندرج در بخش مذکور (در این موارد اخذ و ارسال تأییدیه پیوست به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک موضوعیت ندارد).

۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انجام ثبت خدمت با تأیید وزیر یا معاون وزیر در وزارت نفت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) به منظور تأمین ارز خدمات موضوع بخش سوم مجموعه مقررات ارزی با رعایت سایر الزامات مندرج در بخش مذکور (در این موارد اخذ و ارسال تأییدیه پیوست به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک موضوعیت ندارد).

۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بابت واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه موضوع قسمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی و خدمات موضوع بخش دوم و سوم مجموعه مقررات ارزی، اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نسبت به اعلام سقف سالانه نیاز ارزی شرکت‌های فوق (موضوع بند ۵ این بخشنامه) پس از اخذ تاییدیه لازم از کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام و در سامانه‌های ذیربط لحاظ خواهد نمود.

تبصره: درصورتیکه حسب درخواست متقاضی امکان ثبت پروانه صادراتی به منظور تأمین ارز بابت مصارف فوق نزد آن بانک میسر نباشد؛ در این حالت متقاضی می‌بایست مراتب را از طریق وزارتخانه‌های نفت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) به منظور طرح در کارگروه بازگشت ارز و اخذ تاییدیه لازم اقدام نماید.

بانک‌ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی از جمله الزامات قسمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه و نیز لزوم تکمیل و ارسال فرم پیوست شماره (۶) از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، مقتضی است مراتب را به تمام شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.