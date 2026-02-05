۶۴ درصد از گاز کشور به بخش خانگی و تجاری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، نا، بررسی الگوی مصرف گاز در شبکه سراسری کشور نشان می‌دهد سهم بخش‌های خانگی و تجاری از کل گاز تولیدی در کشور با وجود کاهش همچنان بالاست. بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، ۱۵ بهمن مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۵۴۹ میلیون مترمکعب معادل ۶۴ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه رسید.

رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دوره‌های اوج مصرف دارد.

شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز دیگر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه و صرفه‌جویی در مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

رعایت الگوهای بهینه مصرف به‌ویژه در روزهای سرد سال، افزون بر حفظ پایداری شبکه، امکان تأمین گاز برای صنایع را نیز تسهیل می‌کند.