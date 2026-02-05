زمان و مکان تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در گچساران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیکر مطهر سرباز وظیفه شهید پیمان عباسی، از مدافعان امنیت کشور، روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ساعت ۹:۳۰ صبح تشییع می‌شود.

وی افزود: آیین تشییع این شهید والامقام از مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران واقع در خیابان هلال‌احمر آغاز و تا گلزار شهدای این شهرستان ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی گچساران با اشاره به نحوه شهادت این سرباز وظیفه تصریح کرد: شهید پیمان عباسی بامداد روز چهارشنبه و در پی حمله تروریستی به پاسگاه عبدالعی گچساران، به فیض شهادت نائل آمد.

سرهنگ خادمیان در پایان ضمن تسلیت به خانواده این شهید، از عموم مردم شهیدپرور گچساران برای حضور در آیین تشییع دعوت کرد.