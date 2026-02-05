حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص صلاح تبصره (۱) ماده (۲) آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ابلاغ شد.
بر اساس این تصویبنامه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵به شرح زیر تعیین شده است:
خودروهای برقی و بردافزا: ۴ درصد
خودروهای هیبریدی پلاگین: ۱۵ درصد
خودروهای هیبریدی: ۱۰۰ درصد
خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی: ۱۱۰ درصد
خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی: ۱۲۰ درصد
خودروهای بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی: ۱۳۰ درصد
خودروهای بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی: ۱۴۵ درصد
خودروهای بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی: ۱۶۵ درصد
این مصوبه با هدف ساماندهی واردات خودرو و تعیین تکلیف حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به تصویب رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۵ لازمالاجرا خواهد بود.
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