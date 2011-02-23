به گزارش خبرنگار مهر، متن سخنان سرکار خانم حورا صدر، فرزند امام موسی صدر در نشست خبری آخرین اخبار وضعیت امام موسی صدر که امروز چهارشنبه در مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار شد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی
ابتدا از تشریف فرمایی شما عزیزان تشکر میکنم و امیدوارم که همواره در تبیین حقیقت و دفاع از حقجویان موفق باشید و در این شرایط تاریخی تحولات منطقه، همراه تاریخ سازان آینده را بسازید.
- سی و دو سال، بلکه سی و سه سال است که ما از غیبت امام موسی صدر رنج میبریم.
- سی و سه سال است که امام موسی صدر از اینکه از صحنه فعالیتهای خود و جهان اسلام، از به دوش کشیدن مسئولیتهای رهبری خود دور است رنج میبرد.
- البته رنج ما کجا و رنج او کجا.
- سی و سه سال است که امام در بند است و از شرایط او هیچ اطلاعی نداریم.
- سی و سه سال است که ما در بیخبری هستیم.
- سی و سه سال است که حسرت میخوریم و هر روز بر بار افسوسمان افزوده میگردد که اگر امام از لبنان ربوده نمیشد لبنان امروز و امروز خاورمیانه به گونهای دیگر بود.
- سی و سه سال است که امام و دو همراهشان در زندانهای قذافی اسیرند.
- قذافی به شهادت تاریخ و دادگاههای لبنان و ایتالیا و اطلاعات منابع مختلف اطلاعاتی و امنیتی و از همه مهمتر به قضاوت وجدانهای پیدا و آگاه جهان مسئول مستقیم ربودن امام موسی صدر است. و آزادی و آزادگان، حقیقت و حق جویان را از حضور امام عقل و حقیقت محروم کرده است.
مستندات و احکام قضایی موجود در پرونده قضایی ربودن امام صدر نشان میدهد که قذافی چگونه
1- ربودن امام را طراحی کرده است.
2- برای تبرئه خود چه سناریوهایی را ساخته و پرداخته است.
3- چگونه اسناد و مدارک دروغین جعل کرده
4- چگونه شاهدان دروغین ساخته است.
5- چگونه همواره در تحریف حقیقت و انحراف افکار عمومی کوشیده است.
نقطه عطف سی و سه سال ربودن امام موسی صدر در سال 2002 و در روز به اصطلاح ملی لیبی است که قذافی در سخنرانی خود به ربودن امام در لیبی اعتراف کرد و بر همه جعلیات و سناریوهای پیشین دستگاه حکومت لیبی خط بطلان کشید.
افسوس که برخی از محافظهکاریها، تنبلیها و بیمسئولیتیهای برخی حکام اجازه نمیداد تا پیش از اعتراف قذافی، به ندای استمداد خانواده امام و شیعیان لبنان پاسخ مثبت دهند.
بگذریم... امروز دومینوی منطقه و شرایط جهان اسلام در حال دگرگون شدن است و مردم مظلوم و مجاهد لیبی به فریاد آمدهاند و اخبار آن را میبینیم و میشنویم.
هر چند که ماهیت وحشیانه قذافی در این سالها تدریجاً روشن شده اما حوادث چند روز اخیر لیبی پردههای بسیاری از چهرة او برداشته است.
جای تأسف است که بگوییم چند روزی است که برخی مسئولان، ناگزیر به حقانیت و حقیقت هشدارهای ما اعتراف میکنند.
جنایتهایی که امروز در لیبی اتفاق میافتد، بیسابقه است.
همانگونه که ماجرای ربودن امام موسی صدر در تاریخ مناسبات سیاسی جهان بیسابقه است.
خانواده و شیعیان امام در لبنان اولین مجروحان وحشیگریهای قذافی هستند.
امروز در خدمت شما هستم تا دربارة سؤالهای بیشماری که علاقهمندان به امام در ایران لبنان و عراق میکنند و همبستگی و همدلیها و نگرانیهای مردم گفتوگو کنیم.
امروز همه ما پیگیر و مراقب وضعیت لیبی هستیم و بسیار امیدوار به بازگشت عزیزانمان امام صدر و شیخ یعقوب و عباس بدرالدین.
بارالها ای خداوند قادر متعال این سه عزیز را به حوزه فعالیت خود لبنان بازگردان
روز به روز، ساعت به ساعت امیدهایمان بیشتر میشود و انشاءالله آرزویمان زودتر تحقق میپذیرد.
دوستان شرایط، شرایط حساسی است اطلاعات درست و نادرست و آرزوها و دشمنیهای بسیاری در کنار است.
ما هم با دقت و از طرق گوناگون اخبار را پیگیری میکنیم
اما باید هوشیار باشیم بازی نخوریم و اجازه ندهیم مانند سی و سه سال گذشته دیگران بازی بخورند
- باید درست عمل کنیم
- آنچه که مهم است اخبار رسانهها و تأییدات گوناگون اخیر مبنی بر حیات امام و زندانی بودن ایشان و دو همراهشان در لیبی است
- واقعیتی که سی و سه سال است فریاد میزنیم که امام در زندانهای قذافی است اما انگار باید صدها تن لیبیایی قربانی میشدند تا مسؤولان باور کنند.
- سی و سه سال است که حیات و آزادی امام را فریاد میزنیم اما کو گوش شنوا
- سی و سه سال است که فریاد میزنیم تا این مرد بزرگ را، این شخصیت تاریخ ساز را که ایرانی هم هست از بند قذافی آزاد کنید و از پشت میلهها رهایش نمایید اما گویی اهالی سیاست خواب بودند شاید هم هنوز شاید به کمک شما رسانهها از خواب بیدار شوند.
امام موسی صدر زنده است همه اخبار و اطلاعات رسیده حیات پر برکت او را ثابت میکند و همه دلایل عقلی و شرعی و عرفی زندانی بودن وی را در لیبی تأکید میکند.
اما به ما میگفتند شما عاطفی برخورد میکنید
بگذریم... شرایط حساسی است امیدمان روز به روز بیشتر میشود امیدوارم که دوستان طوری عمل کنند که هر چه زودتر شاهد آزادی این سه عزیز و بازگشتشان به لبنان باشیم.
در خاتمه ما هم با دعای حضرت آیت الله سیستانی همراه میشویم که گفتند: همه مسلمانان دست به دعا شوند که چشم ما به جمال امام موسی صدر روشن شود. انشاءالله
گفتنی است این نشست با حضور حورا صدر، فرزند امام موسی صدر، مهدی فیروزان، داماد امام موسی صدر و محمدعلی مهتدی پژوهشگر و محقق سیاسی برگزار شد، که در آن پس از سخنرانی خانم حورا صدر، جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران برگزار شد.
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