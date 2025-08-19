به گزارش خبرگزاری مهر، نشست روایت ربودن در خصوص ماجرای ربایش امام موسی صدر، دوشنبه ۲۷ مرداد با نمایش قسمت آخر از مجموعه روایت فتح در مورد امام موسی صدر، برگزار شد.

این مستند با کارگردانی محمد حسین محمودیان و نویسندگی متن کورش علیانی تهیه شده است و قسمت آخر آن به قضیه ربودن می‌پردازد. در این قسمت، ماجرای سفر امام موسی صدر به لیبی و اتفاقات روزهای منتهی به نهم شهریور شرح داده شده است.

بعد از نمایش فیلم، حاضران به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. نکته‌ای که از ابتدا حضار را متأثر کرده بود، فاصله زمانی بود که از زمان ساخت این مجموعه وجود دارد ولی همچنان موضوع ربودن امام موسی صدر، حل نشده است.

در این برنامه حاضران در مورد روند پیگیری و علت به نتیجه نرسیدن اقدامات پرسش‌هایی مطرح کردند و سیده حورا صدر، مدیر مؤسسه پژوهشی امام موسی صدر به آنان پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد سفر امام موسی صدر به لیبی گفت: تمام تلاش امام برای آرامش لبنان و خاتمه جنگ بود. سه سال قبل از ربودن، ایشان به دعوت مجمع علمای لیبی سفری به این کشور داشتند برای شرکت در کنفرانسی علمی و دیداری نیز با قذافی صورت گرفت که با رفتار توهین آمیز قذافی تمام شد. هیچ تناسبی بین افکار این دو نیست. قذافی می‌خواست لبنان را یکدست کند و معتقد بود باید مسیحیان را اخراج کرد.

وی در مورد شرایط بعد از سقوط قذافی نیز توضیح داد: بعد از سقوط قذافی کمیته پیگیری رسمی در لبنان تشکیل شد که بلافاصله سفری به لیبی داشت. در این سفر با مقامات متعددی ملاقات شد و سفر بسیار مثبتی بود. دادستان لیبی نیز از طرف لیبی مسئول پیگیری قضیه شد. اما از آن روز این مقامات قول می‌دهند و عمل نمی‌کنند.

حورا صدر افزود: دبیر کمیته پیگیری با همه مقامات سابق لیبی، جز یک نفر، دیدار داشته است اما نه در فضای بازجویی. صرفاً گفتگو انجام شده و همه این افراد دروغ گفته اند و تلاش کردند قذافی را هم تبرئه کنند.

کورش علیانی نیز در مورد شرایط خاص برهه زمانی ربودن امام صحبت کرد: شهریور در ۵۷ بعد از انتشار مقاله امام موسی صدر در روزنامه لوموند فرانسه در دفاع از انقلاب ایران است. از این دوره به بعد برای همه مسجل می‌شود که آتش انقلاب ایران خاموش شدنی نیست. از طرف دیگر، پیوند عمیق شیعیان لبنان و ایران نیز واضح است. همه این ویژگی‌ها و عوامل را باید کنار هم قرار داد. اتفاق ربودن امام موسی صدر را می‌توان واکنشی نسبت به پیوند احتمالی ایران و لبنان دید. علاوه بر اینکه به وضعیت امنیتی و پلیسی لیبی نیز باید توجه کرد که درز اطلاعات در آن بسیار سخت است.

وی در مورد روند ساخت مستند نیز گفت: آقای محمودیان به عنوان کارگردان کار بسیار صبور بود و فشارهایی را که برای تعجیل در روند ساخت بهشان وارد می‌شد، به گروه منتقل نمی‌کردند.

علیانی در مورد شخصیت و حضور امام موسی صدر نیز گفت: این طور نشان داده می‌شود که از سال ۵۷ خبری از ایشان نداریم. اما همین کتاب جدید مؤسسه، با عنوان اسرائیل، آن شر مطلق، را که می‌خوانید متوجه می‌شوید ایشان فقط رهبر مقاومت نیست، یک نظریه منسجم مقاومت نیز دارد. و نظریه اش از سطوح نظری تا تاکتیک قابل استخراج و همچنان تازه و کاربردی است و علاوه بر عمق نظری، راهبرد عملیاتی هم دارد.

وی ادامه داد: امام موسی صدر بسیار فهیم است و عمق نظری اش تحت شعاع ظاهر جذابشان قرار گرفته. امام صدر عاملیت نیز دارد؛ همانطور که در عمق نظری موضوعی را توضیح می‌دهد، وارد میدان عمل نیز می‌شود و همان رفتار را انجام می‌دهد.

وی از تجربه گفت و گو با افراد مختلف در مورد امام موسی صدر نیز گفت: بسیاری از افراد در ظاهر از امام تعریف می‌کردند اما از چهره شأن می‌شد حسادت را فهمید. امام موسی صدر اگر باشد یا نباشد، سلسله مراتب افراد تغییر می‌کند و نبودش کمک می‌کرد عده‌ای جایگاه بالاتری به دست آورند.

این افراد با حجم عظیم شایعات چهره واقعی ایشان و قضیه ربودن را مخدوش می‌کنند. ما هنوز موسی صدر را نمی‌شناسیم. نام او اسم رمز زندگی شریف است.

حورا صدر در بخش دوم پاسخ به سوالات از کم کاری‌ها انتقاد کرد: در این سال‌ها با افراد زیادی ملاقات کردیم. سراغ هر کدام می‌رویم بهتر و بیشتر از ما از ایشان تعریف می‌کنند، اما در عمل همه در مورد قضیه کوتاهی کردند. در مقام تعریف حضورشان پررنگ است اما چه اقدامی کردند؟ جز اینکه قضیه را فراموش کردند؟