قیام مردم لیبی؛ معمای دشوار برای اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شینهوا در تحلیلی درباره تاثیر قیام مردم لیبی بر اقتصاد اتحادیه اروپا نوشت: افزایش ناآرامی ها در لیبی سردردی را برای کشورهای اتحادیه اروپا به همراه داشته است زیرا باعث افزایش قیمت نفت شده و نگرانی هایی درباره افزایش نرخ تورم در این اتحادیه وجود دارد.

به نوشته شینهوا، انتظار می رود که قیمت نفت جهانی همچنان بسیار بالا باقی بماند و نرخ تورم به صورت ناگهانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالا رود و ممکن است بانکهای مرکزی در اروپا وادار به افزایش نرخ بهره خود در آینده ای نزدیک شوند.

بر اساس این گزارش آمارهای رسمی دفتر اتحادیه اروپا نشان می دهد که نرخ تورم سالیانه در 17 کشور منطقه یورو در ماه ژانویه به 2.4 درصد افزایش یافته است.

سران اتحادیه اروپا

در پی ناآرامی ها در لیبی، قیمت نفت خام آمریکا در مقایسه با هفته گذشته بیش از 15 درصد افزایش یافت که چالشی بسیار جدی را برای اتحادیه اروپا که بسیار وابسته به واردات منابع انرژی است، ایجاد کرده است.

همچنین روز گذشته قیمت هر بشکه نفت برنت به 115 دلار رسید. در پی قیام مردمی لیبی تولید نفت این کشور به یک چهارم کاهش یافته است و کارشناسان بر این باورند که در صورت قطع صادرات نفت الجزایر و لیبی بهای نفت ممکن است به 220 دلار برسد.