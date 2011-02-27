شاهکارهای یک عکاس و تصاویر شگفت انگیز عبور گلوله از میان اشیا

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلن سیلر" 55 ساله اهل کالیفرنیا که کارشناس عکاسی در سرعت بالا است توانست با استفاده از یک اسلحه گرم و یک دوربین تغییر داده شده از لحظه برخورد و عبور گلوله از میان اشیای مختلف را عکسبرداری کند.

این عکسها مدل منفجر شدن این اشیاء که در میان آنها یک اسنفج حمام، تربچه و وسایل تزئینی کریسمس به چشم می خورند را به زیبایی نشان می دهند.

این عکاس خوش ذوق، این تصاویر را در یک اتاق تاریک هنگامی که در فاصله 20 سانتیمتری از هدف قرار گرفته بود تهیه کرده است.

شاتر لیزری دوربین "نیکون D40" با عملکرد حرکت آهسته از لحظه شلیک گلوله ای که با سرعت حدود 500 فوت بر ثانیه حرکت می کرد عکس گرفت. این دوربین برای شکار این حرکت نزدیک به سرعت نور به یک فلاش میکروثانیه نیاز داشت.

براساس گزارش دیلی میل، خرید یک فلاش با این سرعت بسیار گران است و معمولا چند هزار دلار قیمت دارد اما آلن سیلر موفق شد با قیمت حدود 300 دلار این فلاش را از روی سایت eBay خریداری کند.

وی گفت: "شلیک بسیار استرس زا بود. زمانی که گلوله رها می شود کار تمام است. تو یا می توانی و یا نمی توانی یک عکس خوب بگیری."

شلیک هیجان انگیز

این یک وسیله تزئینی کریسمس است

در اثر برخورد گلوله به این حباب تزئینی دانه های شنی رنگی به اطراف پراکنده می شوند

گلوله از میان یک اسفنج حمام عبور می کند

این عکاس موفق می شود این لحظه شگفت انگیز را شکار کند

مرگ تربچه ای

این لحظه ای است که گلوله به قلب یک تربچه قرمز برخورد می کند و از میان آن عبور می کند

یک ردیف روبان رنگی که نیروی گلوله را حس می کنند

آلن سیلر این تصاویر را در یک اتاق تاریک و از فاصله 20 سانتیمتری از هدف گرفته است

ترافیک نور و رنگ

اینها حبابهای شیشه ای رنگی کریسمس هستند که با آب پر شده اند