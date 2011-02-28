طرح انضباط اجتماعی و ترافیکی در اردبیل تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سردار علی روستایی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه فرمانده انتظامی این شهرستان اظهار داشت: طرح انضباط اجتماعی و ترافیکی و ارتقای امنیت اجتماعی دو طرح بسیار مهم پلیس در این استان بوده و باید به صورت جدی به آن توجه شود.

وی به شأن و منزلت پلیس جامعه محور اشاره کرد و افزود: اقتدار پلیس و حفظ و ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه و آرامش شهروندان بستگی به مشارکت و تعامل مردم، ارگانها و سازمانها با پلیس را دارد.

فرمانده انتظامی استان به روز بودن و آمادگی و هوشیاری پلیس را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: پلیس زمانی در انجام ماموریتها موفق خواهد بود که خود را با جریانات و تحولات جامعه همسو و به روز کند.

وی همچنین با اشاره به خطرات و آسیبهای ناشی از حوادث مواد محترقه در روزهای آخر سال ابراز داشت: برای جلوگیری از ورود و توزیع این مواد و نیز کاهش حوادث و خسارات ناشی از آن هم اکنون طرحهای ویژه به صورت هدفمند تدوین و در حال اجرا است.

کاهش چشمگیر جرایم در شهرستان نیر

در این مراسم فرماندار شهرستان نیر از کاهش چشمگیر جرایم در این منطقه خبر داد .

عبادالهی تعامل پلیس با سازمانها، نهادهای اجتماعی و شورای تامین شهرستان طی یک سال گذشته را از دلایل کاهش جرایم در این مناطقه عنوان کرد و افزود: این عامل در افزایش و ارتقا امنیت اجتماعی شهرستان نیر تاثیر بسزایی داشته است.

در پایان با تقدیر از خدمات سرهنگ حسین علیزاده فرمانده سابق انتظامی این شهرستان، سرهنگ سید داود موسوی به عنوان فرمانده جدید انتظامی نیر معرفی شد.