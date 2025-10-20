«علیزاده» فرمانده انتظامی غرب استان تهران شد؛تودیع سردار عزیزی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی سرهنگ محمدرضا علیزاده با حضور مقامات ارشد انتظامی، به عنوان فرمانده جدید انتظامی غرب استان تهران در حال برگزاری است.

در این مراسم از زحمات سردار کیومرث عزیزی، فرمانده پیشین این منطقه نیز تقدیر به عمل آمد.

سرهنگ علیزاده در این مراسم بر تداوم اجرای مأموریت‌های محوله و ارتقای امنیت در منطقه تحت امر خود تأکید کرد.

این تغییر و انتصاب در چارچوب سلسله انتصابات دوره‌ای و معمول نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

علیزاده پیش از این فرمانده انتظامی اسلامشهر بود.