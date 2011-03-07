به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین این اثر ویژه نوروز ساخته شده و مدت زمان آن حدود سه دقیقه است.
قطعه موسیقی عید دلهای پاک به خوانندگی ساسان کریمی و آهنگ سازی حسین ترکاشوند و صدابرداری میثم اصغرزاده در صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده که شاعر این قطعه نیز مصطفی محدثی خراسانی است.
قطعه موسیقی عید دلهای پاک به خوانندگی ساسان کریمی و آهنگ سازی حسین ترکاشوند و صدابرداری میثم اصغرزاده در صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده که شاعر این قطعه نیز مصطفی محدثی خراسانی است.
قطعه موسیقی عید دلهای پاک ساختاری پاپ با ریتمی شاد دارد و پدید آورندگان آن از جمله خواننده و آهنگساز این اثر از هنرمندان استان قزوین هستند.
فردای بهتر در شبکههای صدا وسیمای مرکز قزوین
فردای بهتر در شبکههای صدا وسیمای مرکز قزوین
فردای بهترعنوان اثری موسیقیایی است که در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز قزوین تهیه و تولید شده است.
این اثر با موضوع شعار سال همت مضاعف، کار مضاعف تولید شده و حدود چهار دقیقه زمان دارد.
این اثر با موضوع شعار سال همت مضاعف، کار مضاعف تولید شده و حدود چهار دقیقه زمان دارد.
قطعه موسیقی فردای بهتر به خوانندگی ستار سهرابی، آهنگ سازی مهدی احمدی و صدابرداری میثم اصغرزاده در صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده و شاعر این قطعه ایرج قنبری است.
قطعه موسیقی فردای بهتر ساختاری ارکسترال دارد.
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