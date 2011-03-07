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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

"عید دلهای پاک" در نوروز مهمان خانه‌های قزوینی هاست

قزوین - خبرگزاری مهر: "عید دل‌های پاک"، عنوان اثری موسیقیایی است که در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز قزوین تهیه و تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین این اثر ویژه نوروز ساخته شده و مدت زمان آن حدود سه دقیقه است.
 
قطعه موسیقی عید دل‌های پاک به خوانندگی ساسان کریمی و آهنگ سازی حسین ترکاشوند و صدابرداری میثم اصغرزاده در صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده که شاعر این قطعه نیز مصطفی محدثی خراسانی است.
 
قطعه موسیقی عید دل‌های پاک ساختاری پاپ با ریتمی شاد دارد و پدید آورندگان آن از جمله خواننده و آهنگساز این اثر از هنرمندان استان قزوین هستند.
 
فردای بهتر در شبکه‌های صدا وسیمای مرکز قزوین
 
فردای بهترعنوان اثری موسیقیایی است که در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز قزوین تهیه و تولید شده است.
 
این اثر با موضوع شعار سال همت مضاعف، کار مضاعف تولید شده و حدود چهار دقیقه زمان دارد.
 
قطعه موسیقی فردای بهتر به خوانندگی ستار سهرابی، آهنگ سازی مهدی احمدی و صدابرداری میثم اصغرزاده در صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده و شاعر این قطعه ایرج قنبری است.
 
قطعه موسیقی فردای بهتر ساختاری ارکسترال دارد.
کد مطلب 1267446

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