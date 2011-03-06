توسعه طرح های آبخیزداری در فارس اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده ظهر یکشنبه در مراسم روز درختکاری گفت: فارس استانی است که از لحاظ منابع آبی و بارشی در جایگاه متوسط و پایین قرار دارد که در سال جاری نیز میزان بارش در این استان به 200 میلی متر رسیده است.

وی ادامه داد: با چنین وضعیتی از لحاظ میزان بارنگی باید توجه بیشتری را به طرح های آبخیزداری استان داشت که با استفاده از این روش باید آبهای روان سطحی را ساماندهی کنیم.

استاندار فارس با اشاره به افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب در استان تصریح کرد: امروز ظرفیت ذخیره سازی آب در فارس به سه میلیون متر مکعب رسیده که باید با استفاده از ظرفیت آبهای روان استان از این فرصت استفاده کنیم.

احمدزاده با بیان اینکه استفاده از منابع آبی زیرزمینی فاجعه ای بزرگ در آینده است، تاکید کرد: 76 درصد آبهای مورد نیاز استان از منابع زیر زمینی تامین می شود که این فاجعه بزرگ حدود 10 سال دیگر باعث بروز مشکلات در استان می شود که برای مقابله با این اتفاقات باید مدیریت دقیق داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر مصرف استان از آبهای زیرزمینی 20 درصد بیشتر از متوسط کشور است که این نوع استفاده باعث لطمه خوردن به آب و زمین در استان شده است.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان در خصوص منطقی سازی تالیف در مراتع استان گفت: سیستم تالیف سنتی باید تغییر کند چراکه با توجه به ظرفیت دام عشایر در استان سیستم سنتی باعث آسیب رسانی به مراتع شده که در این راستا باید منطقی سازی تالیف در مراتع را در دستور کار خود قرار دهیم.

احمدزاده در ادامه سخنان خود به حرکت روبه رشد صنعت استان اشاره کرد و گفت: سرعت بخشیدن به حرکت صنعتی شدن استان باید با پیوست ملاحظات زیست محیطی ومنابع طبیعی باشد تا در کنار صنعتی شدن استان دچار مشکلات نشویم.

وی تصریح کرد: استراتژی دولت در استان فارس صنعتی شدن است و علاقه مندیم که در کنار این حرکت بزرگ قطب کشاورزی صنعتی کشور نیز باقی بمانیم.