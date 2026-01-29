ضربه اطلاعاتی به عاملان تعرض به مقر انتظامی ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان، با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام، دو نفر از عاملان اصلی حمله و تعرض به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان ازنا شناسایی و دستگیر شدند.



بر اساس این گزارش، در پی اقدامات اطلاعاتی هدفمند، هویت متهمان اصلی این اقدام مجرمانه شناسایی و عملیات دستگیری از مخفیگاه آنان صورت پذیرفت.



یکی از این افراد که پیش‌تر تحت رصد نهادهای امنیتی قرار داشت، هنگام اقدام برای دستگیری تلاش کرد از محل متواری شود که با هوشیاری و اقدام به‌ موقع نیروهای امنیتی، ناکام مانده و دستگیر شد.



افراد دستگیر شده پس از بازجویی و تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.



سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان ضمن تأکید بر تداوم اشراف اطلاعاتی و برخورد قاطع با عاملین اصلی فتنه تروریستی آمریکایی صهیونی، اعلام می دارد متعرضین به آسایش و آرامش مردم، اموال عمومی و شخصی و همچنین مراکز انتظامی و امنیتی با پاسخ سریع، دقیق و قانونی مواجه خواهند شد.