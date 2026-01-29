به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان یوسف قربانی ظهر پنج‌شنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان نیروی زمینی ارتش با عنوان «یاد یاران» که در مرکز آموزش توپخانه نزاجا برگزار شد، اظهار کرد: تولید و تقویت قدرت در جمهوری اسلامی ایران بر پایه آموزه‌های عمیق قرآنی بنا شده و خداوند متعال در آیات خود بر آمادگی مستمر و همه‌جانبه برای مقابله با دشمنان تأکید کرده است؛ ازاین‌رو، این اصل باید همواره به‌عنوان مبنای بنیادین و راهبردی در تمامی سطوح مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به تکلیف قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: بر اساس تصریح قانون اساسی، مأموریت ارتش حفظ تمامیت ارضی و صیانت از استقلال کشور است و نیروی زمینی ارتش، در هر شرایطی، پاسداری از مرزها و استقلال ملی را وظیفه ذاتی و قطعی خود می‌داند.

قربانی با یادآوری عملکرد مقتدرانه ارتش در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه دوران‌ها به وظیفه قانونی خود به‌صورت کامل و شایسته عمل کرده و با پایمردی، اقتدار و فداکاری، اجازه نداده است دشمنان کوچک‌ترین خللی در امنیت و استقلال کشور ایجاد کنند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در پایان دادن به نفوذ بیگانگان در کشور گفت: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تاکنون، ملت ایران با سلسله‌ای از توطئه‌ها و طراحی‌های پیچیده دشمنان مواجه بوده که هدف آن‌ها توقف مسیر انقلاب و تضعیف دستاوردهای ملی بوده است.

با این حال، به برکت آگاهی و حضور مردم و اقتدار نیروهای مسلح، این نقشه‌ها همواره با شکست مواجه شده است.

وی با تجلیل از جایگاه پیشکسوتان ارتش افزود: امروز نیز پیشکسوتان و خانواده‌های آنان در تبیین مسیر انقلاب و خنثی‌سازی فتنه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. همان‌گونه که در جریان جنگ دوازده‌روزه بسیاری از پیشکسوتان با پوشیدن دوباره لباس رزم، در کنار نسل جوان نیروهای مسلح ایستادند و آمادگی کامل خود را برای دفاع از کشور نشان دادند.

امیر سرتیپ قربانی خاطرنشان کرد: در جنگ دوازده‌روزه، علی‌رغم بهره‌گیری دشمن از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های روز دنیا، رزمندگان ایرانی با تکیه بر توان داخلی و در شرایط بیش از چهار دهه تحریم، با قدرت و ایمان ایستادگی کردند و مانع تحقق اهداف شوم دشمن شدند.

وی تأکید کرد: این سرزمین متعلق به ملت ایران است و نیروهای مسلح وظیفه دارند از آن دفاع کنند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس با صلابت و ایمان ایستادگی کردند. امروز نیز اگر دشمنان با اعزام جنگنده‌ها یا استقرار ناوها در منطقه قصد تهدید داشته باشند، باید بدانند ملت ایران و نیروهای مسلح با هویت ایرانی و پایبندی کامل به آرمان‌های انقلاب اسلامی، قاطعانه از تمامیت ارضی میهن پاسداری خواهند کرد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش با اشاره به تحرکات نظامی بیگانگان در منطقه تصریح کرد: آنان که با انتقال تجهیزات نظامی در پی ایجاد تهدید هستند، باید بدانند سطح آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بالاترین و اطمینان‌بخش‌ترین وضعیت قرار دارد و هیچ تهدیدی بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی حضور پرشور مردم در۲۲ دی‌ماه را نشانه روشنی از هوشیاری ملت دانست و گفت: مردم مؤمن و بصیر ایران با حضور باشکوه در خیابان‌ها و دفاع از کیان ملی و ارزش‌های انقلاب نشان دادند که همچنان با همان روحیه عاشورایی پای انقلاب ایستاده‌اند. ملت ما باور دارد که اگر در واقعه عاشورا حضور می‌داشت، از امام خود دفاع می‌کرد، و امروز نیز با همان ایمان و غیرت، آماده پاسداری از ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

امیر سرتیپ قربانی در پایان با تأکید بر جایگاه تعیین‌کننده خانواده‌ها در پشتیبانی از نیروهای مسلح افزود: خانواده کارکنان نظامی به‌عنوان تکیه‌گاه معنوی و روحی رزمندگان، نقش حیاتی در حفظ انگیزه، پایداری و تعهد آنان دارند. همراهی و درک عمیق خانواده‌ها از مسئولیت‌های دشوار نظامی موجب آرامش روانی و تمرکز بیشتر کارکنان در انجام مأموریت‌های خطیر می‌شود.

به همین دلیل، خانواده‌ها را باید یکی از *ارکان اصلی اقتدار، پایداری و تاب‌آوری نیروهای مسلح* دانست که استمرار امنیت و ثبات کشور، مرهون پشتیبانی مؤمنانه آنان است.