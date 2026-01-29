وعده استاندار لرستان برای ساخت سد «معشوره» تا پایان ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز پنجشنبه در شورای اداری لرستان در شهرستان پلدختر، اظهار داشت: شهرستان پلدختر و مردم این شهرستان بهمانند سایر شهرستانهای استان برای ما مهم هستند.
وی با بیان اینکه یکی از خسارتهای وارده به این شهرستان به علت عدم ساخت سد «معشوره» در جریان سیل سال ۹۸ شکلگرفته است، افزود: سد «معشوره» در ۲۰ سال گذشته تنها ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده بود؛ ولی امسال از محل ماده ۵۶ و کمک نمایندگان یکهمت برای آن تأمین اعتبار شده است.
استاندار لرستان، ادامه داد: تلاش داریم تا پایان سال ۱۴۰۶ ساخت این سد انجام شود و بخشی از مشکلات مردم مرتفع شود.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاریها و اقدامات وزیر میراثفرهنگی که منجر بهافتخار ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد شد، گفت: مهر تأیید یونسکو و دنیا به تمدن بیش از ۶۳ هزارساله لرستان نمونهای از ظرفیتهای لرستان در حوزه گردشگری است.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه میراثفرهنگی در حال اجرا است، افزود: با جابهجایی پادگان اطراف قلعه «فلکالافلاک»، تغییرات ویژهای برای دسترسی مردم و استفاده از این محوطه با تأکید وزیر میراثفرهنگی قبل از آغاز سال جدید رخ میدهد تا مردم از این ظرفیت بهره کافی را ببرند.
استاندار لرستان، تأکید کرد: لرستان پنج هزار اثر واجد ارزش ملی دارد و امیدواریم با حمایتهای وزیر میراثفرهنگی، ثبت جهانی بزرگترین زمینلغزش جهان در لرستان بهعنوان دومین ثبت جهانی لرستان که بهصورت مشترک با استان ایلام انجام میشود، رخ دهد.
شاهرخی با بیان اینکه علیرغم محرومیت و تحریمها لرستان مانند یک کارگاه در حال کار و تلاش است، افزود: در همین راستا از همه ظرفیتها بهویژه اوراق مرابحه، مولدسازی، بخش خصوصی و اعتبارات دولتی استفاده کردیم و تاکنون توانستهایم ۲.۱ همت اعتبار از محل مولدسازی جذب کنیم.
وی افزود: بر همین اساس ۴۰ همت منابع تا پایان دیماه جذب شده است.
استاندار لرستان، راهآهن را یک ضرورت مهم برای توسعه استان، پلدختر و معمولان عنوان کرد و گفت: پروژه راهآهن هم اکنون در ۳۰ قطعه در حال فعالیت است و ۷۰۰ نفر در آن مشغول به کارند.
شاهرخی، افزود: تلاش و توجه ما بر این است که مسیر راهآهن را همزمان با خرمآباد از معمولان و پلدختر عبور دهیم تا استفاده مطلوبی از این ظرفیت برای اقتصاد این شهرستانها، فراهم گردد.
وی با اشاره به تکمیل ایستگاه پمپاژ «جایدر» در بهار آینده، گفت: در خصوص مسیر جدید پلدختر به خرمآباد نیز آسفالت قطعه اول از معمولان به خرمآباد صورت میگیرد و تأمین مالی قطعه ۲ و ۳ در دست پیگیری است.
