ممنوعیت واردات 323 قلم کالای کشاورزی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان میان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بازرگانی مبنی بر واردات یا عدم واردات بسیاری از کالاهای حساس و مورد نیاز مردم، کارگروه کنترل بازار ادامه روند کارکردی ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی را تا اطلاع ثانوی ملغی اعلام کرد.

قصه از کجا آغاز شد

بعد از کشمکش‌های فراوان در رابطه با متقاعد کردن پارلمان‌نشینان و ساکنان ساختمان وزارت جهادکشاورزی از سوی وزارت بازرگانی، بالاخره ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آن روزها بود که مهدی غضنفری وزیر بازرگانی تاکید کرد که نباید امضای طلایی به افراد داد و ممنوعیتی بر سر راه واردات ایجاد کرد، این در حالی بود که بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی تنها مرجع رسمی تعرفه‌گذاری و تصمیم‌گیری برای واردات کالا به شمار می‌آمد.

بعد از اجرای قانون نیز همین فرآیند ادامه یافت و با کمبود هر کالایی در بازار، این وزارت بازرگانی بود که باید پاسخگوی تصمیم‌گیری‌ها و عواقب ناشی از کاهش تولید و عدم تامین نیاز بازار بود.

در این میان، گویا از تمامی مفاد قانونی قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی، تنها ماده 16 آن به مذاق وزارت جهادکشاورزی خوش آمده بود، ماده‌ای که تمامی اختیارات در رابطه با ورود 323 قلم کالای کشاورزی را به وزارت جهاد سپرده بود، اما هیچ خبری از افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی به گوش نمی‌رسید.

این جا بود که نامه‌نگاری‌های صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی آغاز شد و او در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به همتای خود در وزارت بازرگانی، خواستار عدم ثبت سفارش یا انجام آن بر طبق ضوابط تعریفی و تعرفه‌ای وزارتخانه متبوعش شد.

حتی بعد از آنکه اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی نیز به اجرا درآمد و از ورود بسیاری از کالا جلوگیری شد، این وزارت بازرگانی بود که باید پاسخگوی نیاز داخلی مردم و تامین کالاهای اساسی بود در حالی که مسئولان این وزارتخانه بارها و بارها در گزارشات رسمی و غیررسمی خود اعلام کردند که کمبودهای کالایی که بعضا در بازار مشاهده می‌شود، ناشی از ممنوعیت واردات و اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی است.

سلب اختیار دولت از وزارت جهاد

در گام دوم و بعد از بروز مشکلات متعدد و پیاپی ناشی از اجرای قانون بهره‌وری کشاورزی، دولت در آبان ماه تصمیم گرفت تا از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای حساس و اساسی سلب اختیار کند. در آن روزها اعلام شد که از این پس هرگونه ممنوعیت یا افزایش تعرفه واردات کالاهای حساس و اساسی با تصمیم کارگروه کنترل بازار انجام می‌شود و وزارت جهادکشاورزی اختیاری در این باره نخواهد داشت.

آن روزها با مصوبه دولت، وزارت جهادکشاورزی موظف شد هرگونه محدودیت و افزایش نرخ تعرفه در اقلام ضروری نظیر گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن و قند و شکر را در کارگروه کنترل بازار تصویب و پس از تایید این کارگروه به وزارت بازرگانی ابلاغ کند.

بر همین اساس بود که بازار رنگ آرامش به خود گرفت و توانست کسری نیاز مردم با تولید داخل را به نوعی از واردات جبران کند، اگرچه مسئولان وزارت بازرگانی همواره اعتقاد داشتند که تکیه اصلی برای تنظیم بازار بر تولید داخلی است.

مصوبه کارگروه برای لغو اجرای ماده 16

حال کارگروه کنترل بازار اخیرا تصمیم گرفته تا به دلیل حساسیت بازار در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ضرورت تامین به موقع نیاز مردم به دلیل جلوگیری از بروز نوسانات شدید قیمتی و تورم انتظاری که همواره یکی از دغدغه‌های اساسی دولت به شمار می‌رود، اجرای این قانون را تا اطلاع ثانوی متوقف کند.

بر اساس تصمیم کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزی، به شرایط قبل باز می‌گردد. شاید دلیل اصلی کارگروه برای این تصمیم هم افزایش قیمت جهانی غلات بوده که به صورت موج سینوسی وارد کشور می‌شود، البته بنا به گفته مسئولان وزارت بازرگانی، پیش‌بینی‌های لازم در این رابطه انجام شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی که سرانجام لغو شد

به گزارش مهر، در اواخر شهریورماه صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی پیرو نامه قبلی مبنی بر مدیریت واردات برخی از محصولات کشاورزی فهرستی از هشتاد ردیف تعرفه شامل 323 قلم از کالاها و محصولات بخش کشاورزی را با حقوق ورودی و شرایط واردات به منظور اجرایی شدن آن به وزیر بازرگانی به شرح ذیل اعلام کرده بود:

1- اسب، الاغ، قاطر و استر زنده (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

2- حیوانات زنده از نوع گاو (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

3-حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

4- مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده از نوع خانگی (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

5- سایر حیوانات زنده - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

6- گوشت حیوانات از نوع اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه یا سرد کرده یا منجمد- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

7- احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، گوسفند، بز، اسب (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

8- سایر گوشتها و احشاء خوراکی، تازه، سرد کرده یا منجمد (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

9- گوشت و احشاء خوراکی نمک زده .. (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

10- ماهی زنده (کلیه تعرفه های ذیل آن)-با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

11- شیر و خامه شیر، غلیظ نشده (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

12- مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی - مطابق بند 48 فهرست نامه شماره 23818/20 مورخ 15/6/89 جزو موارد استثنا اعمال شود

13- دوغ، شیر و خامه بسته بندی شده، ماست، کفیر و ... به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار تحت ردیف تعرفه های 04031010 و 04039010 - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

14- آب پنیر، حتی غلیظ شده و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

15- کره بسته بندی به صورت بسته های 500 گرمی و کمتر- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

16- کره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از 500 گرم -با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

17- خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

18- سایر- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

19- پنیر و کشک (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

20- تخم پرندگان با پوست تازه و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی و شماره تعرفه //// (سایر) مطابق ردیف 6 مندرج در نامه شماره 23828/020 مورخ 15/6/89 اعمال شود

21- محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارد و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

22- روده، بادکنک و شکمبه و ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

23- پوست و سایر اجزای پرندگان (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

24- استخوان، استخوان توی شاخ و ... ( کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

25- عاج، کاسه لاک پشت و .. (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

26- مرجان و مواد مشابه ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

27- عنبر خاکستری و ... - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

28- محصولات حیوانی که در جای دیگر و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

29- انواع پیاز گل، ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

30- سایر نباتات زنده و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

31- گل و غنچه گل و .. (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

32- شاخ و برگ و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

33- گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

34- کلم، گل کلم و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

35- کاهو و کاسنی و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

36- هویج ، شلغم و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

37- خیار و خیار ترشی و ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

38- سبزیجات غلافدار و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

39- سایر سبزیجات تازه و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

40-سبزیجات نپخته و پخته شده در آب (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

41- سبزیجات محفوظ شده و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

42- سبزیجات خشک شده و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

43- سبزیجات غلافدار خشک ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

44- ریشه مانیوک و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

45- خربزه و همانند و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

46- آرد، زیره و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

47- سبوس و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

48- تفاله نشاسته سازی و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

49- مواد نباتی و تفاله های نباتی و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

50- فرآورده ها از انواعی ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

51- سورکوم دانه ای - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

52- گندم سیاه، ارزن و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

53- آرد گندم و ...- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

54- بادام زمینی و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

55- کپرا....- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

56- دانه کتان - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

57- دانه خردل - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

58- دانه بزرگ - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

59- سایر - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

60- دانه، میوه، نطفه برای کشت (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

61- روغن سویا و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

62- روغن بادام زمینی (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

63- روغن زیتون (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

64- سایر روغن ها...- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

65- روغن نخل ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

66- روغن دانه آفتابگردان... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

67- روغن نارگیل ... - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

68- روغن کلزا و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

69- سایر چربی ها و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

70- چربی ها و روغن های حیوانی (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

71- سوسیس... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

72- سایر فرآورده ها و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

73- عصاره و شیره گوشت و ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

74- فرآورده های کنسروماهی ....(کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

75- قشرداران صدف داران (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

76- موم های نباتی... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی

77- سبزیجات و میوه ها ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

78- گوجه فرنگی آماده ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

79- قارچ و دنبلان زمینی... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

80- سایر سبزیجات ....(کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود

البته پس از گذشت مدتی از اجرای محتویات این نامه، اصلاحاتی در این فهرست انجام شد. در نامه جدید واردات برخی محصولات کشاورزی و دامی آزاد اعلام و مقرر شده بود که ثبت سفارش آنها در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

براساس این نامه، ممنوعیت واردات گوشت حیوانات از نوع گاو؛ تازه یا سرد کرده و منجمد، گوسفند یا بز تازه؛ سردکرده یا منجمد، گوشت بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده از نوع مرغ و خروس، گوشت بریده نشده به صورت قطعات منجمد از نوع مرغ و خروس، جوجه یک روزه تخم گذار، تخم مرغ خوراکی و عسل طبیعی تا اطلاع ثانوی لغو شده است.