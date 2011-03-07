کارگروه صادرات کشور تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی با تشکیل کارگروه صادرات کشور به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، کارگروه صادرات کشور با عضویت وزیران نفت، تعاون، راه ، کشور، امور خارجه، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل گمرک و رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران (دبیر کارگروه) و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون مرکزی و مدیران عامل بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می شود.

این کارگروه با هدف تنظیم خط مشی صادراتی کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، تصویب برنامه‌های بخش توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخش های مختلف اقتصادی، تصویب برنامه‌‌های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه ها، سیاستگذاری، هدایت و تشویق صادرات‌کنندگان تشکیل می‌شود.

بر اساس این مصوبه ، دبیرخانه کارگروه از سایر دستگاهها حسب مورد و با حق رأی دعوت می‌کند و این دبیرخانه در وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) مستقر است.

تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع‌های یادشده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع‌های یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.

تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.