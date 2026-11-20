به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف در آزمایش‌های بصری که نیاز به به خاطر سپردن و پردازش اطلاعات متناقض داشتند، کندتر پاسخ دادند و عملکرد بدتری داشتند.

«شاهینا پاردان»، محقق ارشد و مدیر موسسه تحقیقات بینایی و چشم در دانشگاه آنگلیا راسکین در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما نشان می‌دهد که زمان واکنش می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد عملکرد شناختی ارائه دهد که ممکن است در آزمایش‌های حافظه معمولی از دست برود.»

برای مطالعه جدید، محققان به ۱۱۵ شرکت‌کننده، از جمله ترکیبی از جوانان و بزرگسالان سالم از نظر شناختی و بزرگسالان مسن‌تر که قبلاً برای اختلال شناختی خفیف غربالگری شده بودند، وظایف بصری سپردند.

یک وظیفه از شرکت‌کنندگان می‌خواست که کلمات رنگی نمایش داده شده با رنگ‌های جوهر منطبق یا متضاد را تشخیص داده و به خاطر بسپارند- به عنوان مثال، کلمه "قرمز" که با جوهر آبی چاپ شده بود.

وظیفه دیگر از شرکت‌کنندگان می‌خواست که فلش‌هایی را با جهت و حرکتی که یا مطابقت داشتند یا متناقض بودند، به خاطر بسپارند.

افراد مبتلا به اختلال شناختی در مجموع نمرات حافظه پایین‌تری داشتند و ۲۷ درصد بیشتر از سالمندان سالم طول کشید تا به وظایف پاسخ دهند.

هنگامی که اطلاعات بصری متناقضی به آنها ارائه شد، زمان واکنش آنها حتی کندتر شد- ۴۲ درصد بیشتر از سالمندان سالم.

پاردان گفت: «افرادی که غربالگری اختلال شناختی خفیف آنها مثبت بود، نه تنها در کل عملکرد کمتری داشتند، بلکه اغلب به طور قابل توجهی به زمان بیشتری برای پردازش اطلاعات و پاسخ دادن نیاز داشتند، به ویژه هنگامی که با نشانه‌های بصری متناقض روبرو می‌شدند.»

محققان گفتند که این زمان‌های واکنش ممکن است تغییرات ظریفی را در عملکرد مغز نشان دهد که توسط ابزارهای غربالگری سنتی تشخیص داده نمی‌شوند.

پاردان افزود: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که اندازه‌گیری زمان واکنش در کنار عملکرد حافظه می‌تواند به پزشکان کمک کند تا تغییرات شناختی ظریف را در مراحل اولیه تشخیص دهند. با افزایش سن جمعیت و تبدیل شدن زوال عقل به یک چالش فزاینده بهداشت عمومی، نیاز فزاینده‌ای به ابزارهای حساس و در دسترس وجود دارد که بتوانند افراد در معرض خطر بیشتر را قبل از شدیدتر شدن علائم شناسایی کنند.»