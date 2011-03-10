هواداران حق دارند از این نتیجه ناراحت باشند/ خودم هم از استقلال راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی که پس از تساوی عصر امروز پنجشنبه تیمش برابر سایپا در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی صحبت می کرد ضمن بیان این مطلب گفت: نیمه اول عملکرد راضی کننده ای نداشتیم چرا که در طول هفته گذشته مشکلات زیادی برای تمرین کردن داشتیم.

وی ادامه داد: ما چند بازیکن مصدوم و محروم داشتیم که دست کادر فنی را برای انتخاب بازیکنان تاثیرگذار بسته بود. ما در این بازی به فرهاد مجیدی استراحت دادیم اما زمانی که بازی گره خورد مجبور شدیم از این بازیکن هم استفاده کنیم با این حال نتوانستیم به سه امتیازی که می خواستیم دست پیدا کنم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه سایپا با سیستمی تدافعی بازی می کرد افزود: سایپا دل به ضد حملات خوش کرده بود و با لایه های دفاعی به فکر گل نخوردن بود که همین امر کار ما را برای رسیدن به گل سخت کرده بود. با این حال بازیکنان ما عملکرد خوبی نداشتند و اشتباهاتی داشتیم. حتی در برخی دقایق نمی توانستیم چند پاس به هم بدهیم.

مظلومی تصمیمات داور را در رقم خوردن نتیجه تساوی تاثیرگذار خواند و گفت: نمی خواهم در مورد داوری صحبت کنم اما یکی از تصمیمات داور گل پیروزی را از ما گرفت و قضاوت ایشان اجازه نداد به سه امتیاز دست پیدا کنیم.ما موقعیت های خوبی برای رسیدن به پیروزی داشتیم که فکر می کنم مهمترین آن را داور از ما گرفت.

وی با بیان اینکه تمرکز تیم استقلال روی دیدار با النصر است گفت: ما بازی حساسی برابر النصر عربستان پیش رو داریم و تمام توانمان را خواهیم گذاشت که در دومین دیدار لیگ قهرمانان آسیا به پیروزی برسیم و به وضعیت مان در جدول رده بندی سروسامان دهیم.

مظلومی در مورد شعار هواداران علیه وی و بازیکنان استقلال گفت: آنها حق دارند که از این نتیجه ناراضی باشند اما آنها فقط 90 دقیقه بازی را می بینند و نمی دانند که ما در طول هفته گذشته با چه مشکلاتی روبرو بودیم. ما در زمین چمن مصنوعی تمرین کردیم و مشکلات زیادی را پشت سرگذاشتیم با این حال خود من هم از عملکرد امروز استقلال راضی نیستم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد تکلیف جباری و کوشکی دو بازیکن کنار گذاشته شده این تیم نیز گفت: در بازگشت از عربستان نشستی برگزار خواهیم کرد و تصمیم نهایی را در مورد این دو بازیکن می گیریم. اما اعتقاد دارم بازیکن باید دارای نظم و انضباطی و تابع باشگاه باشد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سایپا در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر عصر پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی بدون گل به پایان رسید.