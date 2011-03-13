احمدی نژاد در حلقه نمایندگان مجلس دانش آموزی/ حاجی بابایی وعده مکه داد

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد که در نخستین روز از برگزاری جلسه پنجمین دوره مجلس دانش آموزی حاضر و به ایراد سخنرانی پرداخت حاشیه هایی چند داشت.

* پس از ورود دکتر احمدی نژاد یکی از اعضا این مجلس آیاتی از کلام الله مجید را با صوت بسیار دلنشینی قرائت کرد که این صوت مورد توجه بسیاری از حضار قرار گرفت پس از پایان قرائت قرآن این قاری با رئیس جمهور دیده بوسی کرد و سپس درخواست خود را طی دو نامه به رئیس جمهور داد.

* دستور بعد از قرائت قرآن مجلس دانش آموزی سخنرانی وزیر آموزش و پرورش بود که حمیدرضا حاجی بابایی پشت تریبونی که تجربه 4 سال نمایندگی در آن محل را داشت قرار گرفت و به ارائه گزارش از فعالیتها و برنامه های آینده این وزارتخانه پرداخت.

حاجی بابایی به همراه نمایندگان مجلس ششم دوره نمایندگی خود را در محل مجلس میدان حر که هم اکنون محل برگزاری مجلس دانش آموزی است سپری کرده است.

* پس از سخنان حمیدرضا حاجی بابایی سه نطق پیش از دستور برگزار شد که در آن دو نماینده خانم از تهران اجازه سخنرانی یافتند و یک نماینده از اردبیل که البته هیچکدام از این سه نماینده به وقت سه دقیقه ای شان برای ایراد نطق پایبند نبوده و هر کدام دقایقی بیشتر را با اصرار به ادامه سخنانشان پرداختند.

* بعد از نطقها نوبت سخنرانی رئیس جمهور رسید که وی نیز با توجه به نزدیک بودن به زمان اذان مغرب و عشاء اظهار تاسف کرد که نتوانسته است از صبح در این برنامه حضور یافته و نطقها و سخنان نمایندگان دانش آموزی گوش فرا دهد.

* بعد از سخنان احمدی نژاد ، رئیس جلسه از رئیس جمهور درخواست کرد که تامل کرده و تندیس یادبود مجلس دانش آموزی را دریافت کند ولی پس از پایان سخنان رئیس جمهور وی با ازدحام نمایندگان برای طرح درخواستها و دریافت نامه آنها در حلقه نمایندگان مجلس دانش آموزی گرفتار شد. این ازدحام موجب شد تیم حفاظت رئیس جمهوری به سختی احمدی نژاد را از حلقه آنها خارج کند.

* نمایندگان مجلس دانش آموزی در پایان این جلسه با طرح این شعار که "حرف ما یک کلام مکه و سلام" خواستار اعزام نمایندگان به حج شدند و حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش پشت تریبون قرار گرفته و به نمایندگان این مجلس وعده داد که با دستور رئیس جمهور آنها را به عمره مفرده بفرستند.