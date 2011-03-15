به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "برف روی کاج‌ها" امروز، در لوکیشن اصلی فیلم خانه‌ای واقع در شهرک غرب تهران، با حضور بازیگران اصلی به اتمام رسید.

این فیلم به زودی روی میز تدوین قرار می‌گیرد تا هرچه سریعتر مونتاژ آن آغاز و برای مرحله صداگذاری آماده شود.



این فیلم سینمایی با بازی مهناز افشار، ویشکا آسایش، صابر ابر، حسین پاکدل، حسن معجونی، آناهیتا افشار، الهام کردا و با حضور شیرین یزدان‌بخش روایت می‌شود.



تهیه‌کنندگی "برف روی کاج‌ها" به عهده سید جمال ساداتیان است و عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ایرج شهزادی، طراح صحنه و لباس: غزاله معتمد، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی تیموری، منشی صحنه: مرجان تاجیک، مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی، عکاس: محمد حسین ساداتیان و تدارکات: امیر نوروزی.

پیمان معادی فیلمنامه‌نویس "کافه ستاره" است و بازی در فیلم‌های سینمایی "درباره الی" و "جدایی نادر از سیمین" را در کارنامه دارد.