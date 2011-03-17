آمریکا اتباع خود را از ژاپن خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "باراک اوباما" طی مکالمه تلفنی با "نائوتو کان" در مورد وضعیت نیروگاه هسته ای فوکوشیما پس از زلزله شدید ژاپن گفتگو کرد.

کاخ سفید با اعلام این مطلب از تاکید رهبران دو کشور بر لزوم حفاظت از شهروندان در برابر خطرات احتمالی نشت هسته ای خبر داد. بر این اساس اوباما همچنین آمادگی آمریکا را برای اعزام هواپیماهای این کشور برای خارج ساختن شهروندان خود از مناطق پرخطر اعلام کرده است.

وزارت خارجه آمریکا نیز شب گذشته با انتشار بیانیه ای از شهروندان آمریکایی ژاپن خواسته که این کشور را ترک کنند. بر اساس برآوردها شمار شهروندان آمریکایی ساکن توکیو و یوکوهاما به 600 نفر می رسد.

واشنگتن پیشتر از شهروندان خود خواسته بود تا فاصله 80 کیلومتری از مناطق آلوده به تشعشعات هسته ای نیروگاه فوکوشیما فاصله بگیرند.