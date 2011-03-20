تمدن کهن دقیانوس در هندوستان ایران

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جیرفت شهری است در جنوب استان کرمان که مرکز تمدن هزاره های قبل از میلاد و از جمله شهرهای بسیار قدیمی ایران است که حتی قدمت آن را به سالهای 35 هجری قمری که توسط "مجاشع بن مسعود" فتح شد نسبت داده اند.

در تاریخ آمده است، جیرفت با نام "جرودس" و "کامادای" قبل از میلاد معروف بوده است و حتی مارکوپولو سیاح معروف ایتالیایی در سفرنامه خود از جیرفت با نام کامادای یاد کرده است در زمان وی خرابه هایی از جیرفت باقی بوده است.

شهر دقیانوس هم عصر با تمدن سومر

شهر دقیانوس نیز عنوانی است که از دوران باستان به این شهر داده شده بود و دلیل آن نیز وجود یکی از قدیمی ترین تمدن های دنیا در این شهر با همین نام است و قدمت تمدن آن را هم رده با تمدن "سومر" دانسته اند و حتی بعضی از کارشناسان میراث و باستان شناسی قدمت تمدن کشف شده در این شهر را قدیمی تر از همه تمدن های دنیا دانسته اند و سند آن هم کشف کتیبه ای با خطی از نوع میخی در این منطقه می دانند که تاریخ ساخت ان از تمدن عیلامی قدیمی تر است.

قلعه کنار صندل، مرکز تمدن ارت

طی بارانهایی سیل آسای سالهای گذشته در این منطقه در نزدیکی شهر فعلی جیرفت بقایایی شهری کهن نمایان شد و سکه و اشیا عتیقه زیادی سر از خاک بیرون آورد که تامدتها دردسر زیادی برای مردم و مسئولین میراث فرهنگی ایجاد کرد و غارتهای زیادی در این منطقه روی داد و آثار قابل توجهی از این منطقه سر از کشورهایی چون انگلستان و آمریکا درآورد.

شهرستان جیرفت که با نام سبزوران نیز شناخته می شود منطقه ای است سرسبز و زیبا که در هر چهار فصل سال زیبایی و سرسبزی را داراست و دهستانهای این شهرستان با موقعیت خاص خود با نوع گرمسیری و سردسیری در هر یک از فصول محلی برای گذران اوقات و همراه با میوه های سردسیر و گرمسیرند.

از این منطقه به عنوان گلخانه طبیعی ایران نیز به دلیل شرایط خاص آب و هوایی یاد می کنند که در ایام بهار مملو از بوی بهار نارنج است.

آب و هوای مدیترانه ای در کویر

دهستانهایی چون دلفارد و ساردوئیه در جیرفت مملو از درختان و جنگلهای زیبا و آبشارها و چشمه های آب که در فروردین و اردیبهشت بهشتی زیبا را نمایانگرند، نام دیگر دهستان ساردوئیه درب بهشت است که به دلیل موقعیت سرسبز و آب و هوایی ییلاقی و خنک منطقه است این مناطق گردشگری آب هوایی مدیترانیه ای در دل کویر دارند.

رودخانه ها و آبشارهای متعدد تفرجگاه گردشگران

همچنین دهستان دلفارد که در لیست روستاهای گردشگری میراث فرهنگی استان کرمان ثبت شده است شهرتی ملی دارد در این دهستان در فصل بهار عطر شکوفه های بهار نارنج و درختان میوه که گلدهی کرده اند هوش از سر هر انسانی می برد و زیباتر از آن آبشارهای زیبایی است که این دهستان دارد و درختان گرمسیری مرکبات در کنار درختانی چون سیب و هلو و آلوچه سردسیری در این منطقه باهم وجود دارند و دلفارد مرز بین سردسیر و گرمسیر درشهرستان جیرفت است.

جاذبه های زیبای طبیعی این شهرستان بیش از این هاست و روستاهایی که در این شهرستان هستند زمانی طولانی برای دیدن و رفع غبار سفر و اتراق در آنها نیاز دارند.

سد جیرفت بر روی رودخانه هلیل رود

میزان آبهای زیر زمینی در این شهرستان آنقدر زیاد است که از برخی چاههای منطقه با فشاری باور نکردینی آب فوران می زند که این چاهها به "آرتزین" شهرت یافته اند از سوی دیگر وجود سد بزرگ جیرفت به عنوان بزرگترین سد جنوبشرق ایران بر روی رودخانه هلیل رود جاذبه ای دیگر در این شهرستان است.

منطقه باستانی دقیانوس

اما آنچه از همه مهم تر است و در چند سال گذشته به دلیل مانورهای رسانه ای پررنگ تر دیده شد بحث جاذبه های باستانی شهر جیرفت و مناطق اطراف آن و منطقه کنار صندل و همچنین مطوط آباد است.

کنار صندل اوج تمدن ارت

در کشفیات منطقه باستانی کنار صندل که از چند سال گذشته آغاز شده است با کشف 250 مهر و مقادیری جواهرات یا نقوش برجسته و مجسمه های عقاب نشان و نیم تنه مشخص شد شهر باستانی دقیانوس در همین منطقه واقع بوده است و علاوه بر آن مشخص شده است کنار صندل شهری بزرگ بوده که مرکز تجارت و محل تردد محموله های تجاری کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و خلیج فارس بوده است و چون شاه راهی این مناطق را به هم ربط می داده است.

البته در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه کاوشهای باستانی در این منطقه تعطیل شده اما نکته جالبی که در این منطقه وجود دارد وجود نوعی گونه درختی در نزدیکی بنای باستانی کنار صندل است که هیچ سنخیتی با پوشش گیاهی منطقه نداشته و به گفته مسئولین کاووشها این درختان باقیمانده های درختانی هستند که از مناطق مختلف و کشورهای دیگر به این منطقه آورده شده اند و دانه ها از مدفوع شترانی که دانه های گیاهی را خورده در این محل به شکل درختچه های عجیب رشد کرده و هنوز باقیمانده است.

در نزدیکی این محوطه باستانی قبرستان مطوط آباد قراردارد که در کشفیات از این محوطه نیز آثار زیادی باستانی شامل ظروف و جواهرات که با اجساد دفن شده بود به دست آمده که نوع دفن ها نیز در نوع خود جالب بوده است بسیاری از آثار کشف شده در این محوطه باستانی هم اکنون در موزه باستان شناسی این شهر برای بازدید میهمانان نوروزی باز است.

شهرستان جیرفت در کنار این جاذبه ها از موقعیت بسیار خوبی برای کاشت انواع میوه های جالیزی و سبزیجات و... برخوردار است به گونه ای که در بسیاری از بخش های تولیدی مقام های برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

بدلیل همین فراوانی نعمت است که به جیرفت لقب هندوستان کرمان و ایران را داده اند.