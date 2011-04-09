رئیس علوم پزشکی زنجان از بیمارستان آیت الله موسوی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان شامگاه جمعه همزمان با دومین روز از هفته سلامت، به همراه رئیس بیمارستان آیت الله موسوی و جمعی از مسئولین بهداشت و درمان استان از بیماران بستری در این بیمارستان عیادت کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیماران بخش های قلب، اورولوژی، جراحی اعصاب، ارتوپدی و CCUمردان و زنان را عیادت و شاخه گلی به آنان تقدیم کرد.

رحیم سروری با حاضر شدن بر بالین بیماران به دلجویی از آنان پرداخت و احوال جسمی و روحی و میزان رضایت آنان از کادر درمان را مورد پرسش قرار داد.

بیماران این بیمارستان ضمن ابراز رضایت از کادر درمانی به ویژه پرستاران و امکانات موجود در این بیمارستان، به بیان علت بستری شدن خود در بیمارستان پرداختند.