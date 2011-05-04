کاوه موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: نه تنها من بلکه مابقی ورزشکاران ماده پرتاب چکش چندسالی است نسبت به برگزاری مسابقات این رشته در خارج از استادیوم های دوومیدانی اعتراض می‌کنیم اما نمی دانم چرا کسی نیست که به داد ما برسد!

وی با اشاره به اینکه اولین مسابقه فصل بهار هم به همین شکل در شیراز برگزار شد، افزود: در هیچ کجای دنیا مسابقه چکشی‌ها جدا برگزار نمی‌شود. نه تماشاچی داریم و نه کسی سراغی از ما در مسابقه می‌گیرد، در حقیقت در تنهایی مسابقه می دهیم. مطمئنا اگر در استادیوم اصلی مسابقه دهیم شرایطمان بهتر شده و تمرکز بیشتری روی عملکردمان خواهیم داشت.

دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو خاطرنشان کرد: اردوی تاجیکستان خوب بود اما همچنان بدون مربی تمرین می‌کنم و این مسئله در دراز مدت به سود من نخواهد بود. خودم دنبال یک مربی خارجی اوکراینی هستم و اگر بتوانم اطلاعات بهتری از این مربی بدست بیاورم از فدراسیون می خواهم که برای همکاری با وی وارد مذاکره شود.

وی ادامه داد: اگر مشکلی پیش نیاید می خواهم در مسابقات جایزه بزرگ شهرکرد شرکت کنم. هرچند در ابتدای فصل هستیم اما مطمئنم پرتاب خوبی را انجام خواهم داد.

ملی پوش دوومیدانی کشورمان با اشاره به رکوردشکنی اش در تاجیکستان،گفت: منتظرم این رکورد از سوی مسئولین تاجیکستان به فدراسیون دوومیدانی ایران اعلام شود. رکورد ورودی المپیک 74 متر و 50 سانتی متر است و فکر می‌کنم بتوانم ورودی المپیک را بگیرم.

موسوی در ادامه به مشخص نبودن وضعیت حضورش در لیگ باشگاه های دوومیدانی کشور اشاره کرد و گفت: هنوز تکلیف خودم را نمی‌دانم. شنیده ام که دوومیدانی نفت براساس قوانین جدید دیگر نمی تواند تیم داری کند. من از این مسئله بسیار ناراحت شدم. مگر یک ورزشکار دوومیدانی چه در آمدی دارد. اگر عضو یک تیم باشگاهی نباشیم که حقوقی نمی گیریم.

وی تاکید کرد: اگر این مسئله صحت داشته باشد خیلی از دوومیدانی کاران از این رشته کناره گیری خواهند کرد و این مسئله به ضرر این رشته ورزشی تمام خواهد شد.