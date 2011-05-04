به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "قیمه" ساخته مهدی امیری مطلق و "سلاطین خیابان‌ها" ساخته پالیز خوشدل و زینب تبریزی دوشنبه 19 اردیبهشت، ساعت 18 در سالن نمایش خانه سینما روی پرده می‌رود و پس از آن، نشست پرسش و پاسخ با حضور کارگردان‌های دو فیلم برگزار می‌شود.

"قیمه" به نوع برخورد مردم با مراسم نذری در ظهر عاشورا می‌پردازد، و "سلاطین خیابان‌ها" درباره چند جوان از پایه‌گذاران ورزش خیابانی پارکور در ایران است که در تلاش برای برگزاری یک فستیوال هستند.

نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران، روزهای دوشنبه در خانه سینما، واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک 23 برگزار می‌شود.