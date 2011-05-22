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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

رازها و مسائل-14/

سروکار علوم با مسائل است

سروکار علوم با مسائل است

استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) درباره "رازها"و"مسائل"گفت: سروکار علوم با مسائل است برای اینکه علوم از روشهای عقلی و تجربی استفاده می‎کنند و در حوزه عقلانیت جای می‌گیرند.

دکتر محمد فنایی اشکوری درمورد تمایز"راز"ها و "مسائل" در فلسفه، علوم انسانی و علوم اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: "رازها " در حوزه عرفان و عرفان تجربی باطنی مورد توجه قرار می‌گیرند و درمورد ابعاد نهانی و سرّی امورعالم ولو ابعاد و اسرار عالم طبیعت هستند. بنابراین "راز" در حوزه علوم تجربی و علوم عقلی بیرون است و آنچه که در حوزه تفکر عقلانی یا تجربی بشری قرار می‌گیرد همان است که در علوم به آن مسئله می‌گوییم. 

وی در ادامه یادآورشد:  رازها بطورعمده در حوزه‎های ماوراالطبیعی مانند دین و عرفان محوردارند، ولی سروکار علوم با مسائل است برای اینکه علوم از روشهای عقلی و تجربی استفاده می‎کند و در حوزه عقلانیت جای می‌گیرند.

استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم درباره اینکه باید سرو کار علوم بر تمرکز برروی رازها باشد یا اینکه به مساتل بپردازند، همچنین اظهارداشت: همانطور که گفتم، رازها خارج از محدوده عقلانیت قراردارند. بایستی که علوم متمرکز بر روی مسائل باشند و از تمرکز برروی رازها بیرون بیایند.

کد مطلب 1317714

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