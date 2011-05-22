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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

عمر البشیر:

تغییرات مصر به نفع سودان بوده است/ جدایی ابیی از شمال یعنی جنگ

تغییرات مصر به نفع سودان بوده است/ جدایی ابیی از شمال یعنی جنگ

رئیس جمهوری سودان با اشاره به سیاستهای نادرست رژیم سابق مصر، وقوع انقلاب در همسایه شمالی را به نفع کشورش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "عمر البشیر" گفت : تغییرات پس از انقلاب 25 ژانویه کاملا به نفع سودان بوده است.

وی افزود:  سودان به سبب نبود نقش موثر مصر تجزیه شد. مصر جدید در برابر سودان مواضع صحیحی در پیش گرفته است و روابط با این کشور ارجح تر از رابطه با هر کشور دیگری است.

البشیر تصریح کرد: نهم جولای آینده برهه خاصی برای سودان است زیرا جنوب از شمال استقلال پیدا خواهد کرد و این واقعیتی غیر قابل برگشت است.

رئیس جمهوری سودان درباره اوضاع منطقه نفت خیز "ابیی" گفت : ما مخالف پیوستن ابیی به جنوب هستیم و اوضاع درصورت تلاش جنوبی ها برای الحاق این منطقه وخیم خواهد شد و ما حاضریم برای ابیی جنگ کنیم.هیچ دیکته ای را در این باره نمی پذیریم.

کد مطلب 1318148

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