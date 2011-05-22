تغییرات مصر به نفع سودان بوده است/ جدایی ابیی از شمال یعنی جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "عمر البشیر" گفت : تغییرات پس از انقلاب 25 ژانویه کاملا به نفع سودان بوده است.

وی افزود: سودان به سبب نبود نقش موثر مصر تجزیه شد. مصر جدید در برابر سودان مواضع صحیحی در پیش گرفته است و روابط با این کشور ارجح تر از رابطه با هر کشور دیگری است.

البشیر تصریح کرد: نهم جولای آینده برهه خاصی برای سودان است زیرا جنوب از شمال استقلال پیدا خواهد کرد و این واقعیتی غیر قابل برگشت است.

رئیس جمهوری سودان درباره اوضاع منطقه نفت خیز "ابیی" گفت : ما مخالف پیوستن ابیی به جنوب هستیم و اوضاع درصورت تلاش جنوبی ها برای الحاق این منطقه وخیم خواهد شد و ما حاضریم برای ابیی جنگ کنیم.هیچ دیکته ای را در این باره نمی پذیریم.