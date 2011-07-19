افتتاح مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی در یزد/ یزد 1650 بیمار روانی مزمن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی نسب پیش ازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی در یزد اظهار داشت: تاکنون هفت مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی در استان ایجاد شده و امروز در سومین روز از هفته بهزیستی، هشتمین مرکز به بهره برداری رسید.

وی افزود: این مراکز در یک تیم شش نفره شامل روانپزشک، روانشناس، مددکار، پرستار، کاردرمان و پزشک عمومی به صورت رایگان بیماران دارای مشکلات روانی مزمن را در منازل ویزیت می کنند.

رحیمی نسب، تعداد بیماران روانی مزمن در استان را هزار و 650 نفر اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر 420 بیمار روانی مزمن از هفت مرکز موجود خدمات دریافت می کنند.

وی ارائه خدمات ویزیت در منزل بیماران روانی مزمن را رایگان اعلام کرد و افزود: هر ماه یکبار این ویزیت انجام می شود و بیماران از مشاوره و داروی رایگان بهره می برند.