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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

افتتاح مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی در یزد/ یزد 1650 بیمار روانی مزمن دارد

افتتاح مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی در یزد/ یزد 1650 بیمار روانی مزمن دارد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان یزد از افتتاح مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی مزمن در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی نسب پیش ازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی در یزد اظهار داشت: تاکنون هفت مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی در استان ایجاد شده و امروز در سومین روز از هفته بهزیستی، هشتمین مرکز به بهره برداری رسید.

وی افزود: این مراکز در یک تیم شش نفره شامل روانپزشک، روانشناس، مددکار، پرستار، کاردرمان و پزشک عمومی به صورت رایگان بیماران دارای مشکلات روانی مزمن را در منازل ویزیت می کنند.

رحیمی نسب، تعداد بیماران روانی مزمن در استان را هزار و 650 نفر اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر 420 بیمار روانی مزمن از هفت مرکز موجود خدمات دریافت می کنند.

وی ارائه خدمات ویزیت در منزل بیماران روانی مزمن را رایگان اعلام کرد و افزود: هر ماه یکبار این ویزیت انجام می شود و بیماران از مشاوره و داروی رایگان بهره می برند.

کد مطلب 1362205

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