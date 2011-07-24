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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

شامگاه شنبه رخ داد/

35 کشته و 210 مجروح در برخورد دو قطار سریع السیر در چین

35 کشته و 210 مجروح در برخورد دو قطار سریع السیر در چین

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: برخورد دو قطار سریع السیر 35 کشته و بیش از 210 تن زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، این تصادف روی پلی در نزدیکی شهر" ونژو" زمانی  رخ داد که قطار اول بدلیلی که هنوز مشخص نیست از حرکت بازماند و قطار سریع السیر دیگری از پشت با آن تصادف کرد و برخی از واگونهای قطار از بالای پل به پایین سقوط کرد.

بر اساس این گزارش علاوه بر واگن هایی که از بالای پل سقوط کردند یک واگن دیگر نیز از پل آویزان شده است.

تلویزیون چین چندین بار از مردم درخواست کرد کسانی که در عملیات کمک رسانی شرکت ندارند از محل حادثه دور شوند تا امدادرسان ها بتوانند کار خود را سریع تر انجام دهند.
 

کد مطلب 1365802

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