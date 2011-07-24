35 کشته و 210 مجروح در برخورد دو قطار سریع السیر در چین

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، این تصادف روی پلی در نزدیکی شهر" ونژو" زمانی رخ داد که قطار اول بدلیلی که هنوز مشخص نیست از حرکت بازماند و قطار سریع السیر دیگری از پشت با آن تصادف کرد و برخی از واگونهای قطار از بالای پل به پایین سقوط کرد.

بر اساس این گزارش علاوه بر واگن هایی که از بالای پل سقوط کردند یک واگن دیگر نیز از پل آویزان شده است.

تلویزیون چین چندین بار از مردم درخواست کرد کسانی که در عملیات کمک رسانی شرکت ندارند از محل حادثه دور شوند تا امدادرسان ها بتوانند کار خود را سریع تر انجام دهند.

