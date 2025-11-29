۱۱ کشته و ۲ زخمی در اثر برخورد قطار آزمایشی با کارگران در چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته شرکت راهآهن کونمینگ چین، این حادثه در ایستگاه لویانگژن در کونمینگ رخ داده است.
پس از برخورد یک قطار آزمایشی با کارگران تعمیر و نگهداری روی ریل در کونمینگ، مرکز استان یوننان در جنوب غربی چین، ۱۱ نفر کشته و ۲ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته شرکت راهآهن کونمینگ چین، این حادثه در ایستگاه لویانگژن در کونمینگ رخ داده است.
علت حادثه در دست بررسی است و ایستگاه راهآهن فعالیت خود را از سر گرفته است.
