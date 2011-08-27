29 هزار فرهنگی و دانش آموز لرستانی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماکنعلی ظهر شنبه در شصتمین جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان اظهار داشت: از این تعداد بیش از 13 هزار دانش آموز دختر و 12 هزار دانش آموز پسر به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین از تعداد افراد یاد شده بیش از 2 هزار و 800 فرهنگی خواهر و برادر هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان زمان اعزام دانش آموزان و فرهنگیان استان به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس را از 15 مهرماه تا نیمه اسفندماه عنوان کرد و گفت: برگزاری اردوهای راهیان نور گامی در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان است.

ماکنعلی ادامه داد: از جمله اهداف این طرح، تحکیم پیوند ارزشی و فرهنگی نسل جوان و زنده نگهداشتن نام و یاد شهدا و ایثارگران 8 سال دفاع جانانه جوانان این مرز و بوم است.

وی یادآور شد: برای بهره برداری هرچه بیشتر دانش آموزان و فرهنگیان از این اردوها بایستی همچون سال های گذشته یک تعامل دوسویه بین آموزش و پرورش و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان صورت گیرد.

سرهنگ علی حسین پازدار معاون هماهنگی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از همکاری های آموزش و پرورش استان با سپاه حضرت ابوالفضل گفت: تمهیدات لازم برای هرچه مطلوب برگزار شدن اردوهای راهیان نور انجام گرفته و پادگان شهید مسعودیان اهواز نیز میزبان راهیان نور استان خواهد بود.