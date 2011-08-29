6 سینما در دماوند احداث می شود/ برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب در دماوند

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دماوند در هفته پایانی شهریورماه شاهد برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب خواهد بود.

وی افزود: امسال با استفاده از تجربیات سال گذشته که با برگزاری همین جشنواره همراه بود، سعی می شود تا سطح کیفی و کمی بالاتری از سوی مسئولان مربوطه و مردم صورت بگیرد.

این مسئول گفت: از جمله مزایای قابل استحصال از این رویداد فرهنگی می ‌توان به احداث شش سالن سینما در شهرستانی فاقد این امکان فرهنگی اشاره کرد.

کیلان، آبسرد، جابان و سربندان، آبعلی، دماوند و فیروزکوه از سالنهای سینما برخوردار می شوند

وی اضافه کرد: مناطقی همچون کیلان، آبسرد، جابان و سربندان، آبعلی، دماوند و فیروزکوه از سالنهای سینما برخوردار می شوند.

رامین یادآور شد: یکی از ارکان برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره فیلم سیب، حضور خانواده به همراه فرزندان در محیط سالنهای سینماست که بسیار حائز اهمیت است، چرا که ترویج فرهنگ غنی مردم این دیار و عدم تأثیرپذیری از دیگران را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: نمونه این رویداد فرهنگی در نخستین دوره جشنواره فیلم سیب دماوند در نقاط مختلف این شهرستان به چشم خورد و موجبات مباهات مردم مذهبی این دیار را فراهم آورد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس بیان داشت: امسال نیز روحانیت معزز، مردم این شهرستان و میهمانان فرهنگی دماوند نشان خواهند داد که می ‌توان بدون زیرپای گذاشتن اصول مبین اسلامی ایرانی و با حفظ حجاب چادر مشکی به عنوان پرچم اعتقادی بانوان نجیب این مرز و بوم در سالن سینما حضور داشته و از هنر لذت خواهند برد.