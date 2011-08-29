جایگاه زکات در اسلام/ فطریه زکات بدن است

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جایگاه زکات در اسلام گفت: زکات یکی از فرایض اسلام و جزو فروع دین است که از جایگاه برجسته ای برخوردار است.

وی با اشاره به اموالی که زکات بدان تعلق می گیرد یادآور شد: زکات بر دو قسمت است یکبار تعلق به اموال است مثل طلا، نقره، گوسفند، شتر و... و غلات اربعه مثل کشمش، گندم، جو و خرما و... است که هرکدام در فقه ما تعریف و حد نصابی دارد و یک بخش هم زکات بدن است که به آن زکات فطریه گفته می شود.

وی افزود: بعد از پایان ماه مبارک رمضان که عید محمد(ص) و ال محمد(ص) و پیروان ایشان است، مسلمانان موظف هستند به شکرانه این ماه زکات بدن را که همان فطریه است بپردازند.



حجت الاسلام روحانی نژاد با تأکید بر نقش زکات در برقراری عدالت اقتصادی جامعه گفت: با پرداخت زکات هم از ثروت اندوزی کسانی که اهل کسب و کار حلال هستند جلوگیری می شود و هم بخشی از مشکلات جامعه را که جنبه منفعت عمومی دارد را می توان پاسخ گفت که در فقه ما از 8 مورد از مصارف زکات نام برده شده است.



معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات افزود: به وسیله پرداخت زکات وضعیت زندگی قشر آسیب پذیر جامعه را می توان جبران کرد تا آنها نیز به مانند دیگر مسلمانان زندگی آبرومندانه ای داشته باشند و در پرداخت زکات نیز به ترتیب خانواده، فامیل، نزدیکان، هم محله ای و همشهری و... باید در اولویت باشند و اگر نیازمندی در این گروهها نبود آنگاه می توان به جاهای دیگری و در مصارف هشتگانه ای که در فقه به آن اشاره شده رساند.



وی ببا اشاره به مقدار فطریه گفت: مقدار فطریه به اندازه 3 کیلو قوت غالب یا معادل پولی آن است که باید پرداخت شود که آن نیز به دو قسمت سادات و عام است که فطریه غیرسادات را نمی توان به سادات داد.



روحانی نژاد در پایان تأکید کرد: پرداخت زکات فطریه مشکلات قشر مسکین و فقیر را برطرف می کند و اگر برسد روزی که مشکلات فقرا را حل کنیم، این زکات را می توان با مدیریت درست جمع آوری کرده و به فعالیتهای درآمد زا جهت اشتغال قشر آسیب پذیر جامعه به کار گرفت.