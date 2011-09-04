سوانح آخر هفته در استان قزوین 16کشته و مجروح برجای گذاشت

سرهنگ حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در نخستین حادثه ساعت پنج و 40 دقیقه بامداد امروز شنبه در جاده قدیم قزوین به رشت یک دستگاه کامیون بنز با یک دستگاه سواری پراید با چهار سرنشین برخورد کرد که در این سانحه یکی از سرنشینان پراید در دم کشته شد و دو سرنشین دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: در سانحه دیگر در جاده قدیم قزوین به رشت در محل خروجی تونل شیرین سو یک دستگاه سواری پژو پارس با دو

سرنشین با یک دستگاه خودروی سانتافه برخورد کرد که در این حادثه سرنشین 48 ساله پژو به دلیل شدت جراحات وارده در محل وقوع حادثه جان سپرد و راننده نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد: در حادثه دیگر در جاده بوئین زهرا حوالی شهرک صنعتی لیا یک دستگاه سواری پژو 206 واژگون شد و راننده 43 ساله خودرو جان خود را از دست داد.

سرهنگ حسینی گفت: در سانحه دیگر در جاده الموت یک دستگاه سواری پراید با چهار سرنشین بر اثر برخورد با گاردریل واژگون شد و به اعماق دره سقوط کرد که در این حادثه راننده خودرو کشته شد و سه سرنشین دیگر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی اضافه کرد: ماموران پاسگاه انتظامی کوهگیر نیز پس از کسب خبری مبنی بر وقوع تصادف در جاده قدیم قزوین به رشت در محل حادثه حاضر شدند و مشاهده کردند پنج دستگاه خودرو در تونل الوندی با هم برخورد کرده اند و پنج نفر بر اثر این تصادف مصدوم شده اند که افراد زخمی به بیمارستان منتقل شدند.

وی گفت: پلیس در حال بررسی علل وقوع این سوانح رانندگی است.